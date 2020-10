Děti běhaly na mokré trávě fotbalového hřiště a úspěchem bylo nespadnout, což se. některým bohužel nepodařilo. Ale jiní z bahna vylovili i medaile.

Trať pro dospělé se těsně před závodem změnila a v kombinaci s počasím to byl spíš Spartan Race… Velký okruh polními cestami se díky dešti změnil v blátivou klouzačku a obzvláště ve druhém kole to bylo zajímavé… Úsloví "z bláta do louže" tady opravdu sedělo. Nicméně jsme všichni přežili, nějaká umístění na bedně byla taky, byť jen virtuálně, protože se kategorie nevyhlašovaly.

A kdo se z bláta vyhrabal, ještě dnes ho seškrabává a má nezapomenutelné zážitky.

Výsledky v kategoriích:

1. Lucie Doležalová, Ester Vlachová, Anna Halasová, Anna Málková

2. Johanka Grec, Rafael Provazník, Milan Adamec, Josef Zálešák, Vendula Dudová, Martina Kuncová

3. Markéta Hanáková, Josef Grec

4. Kateřina Fleissigová, Dana Skřivánková

5. Dominika Kubíčková, Anežka Halasová, Gabriel Provazník

8. Dominik Černý, Kristýna Dorazilová, Petr Halas

9. Veronika Dorazilová

10. Matěj Halas, David Jabůrek, Vladimíra Doležalová

13. Petr Tauš

14. Pavel Doležal, Jitka Jabůrková

18. Adam Doležal

19. Monika Kuncová

25. Josef Kunc

PETR HALAS