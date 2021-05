Minulou sobotu jsme z Brna vyrazili do Boskovic. Městečko je perfektním místem k návštěvě pro všechny generace, protože je tady opravdu mnoho zajímavých cílů. Zvlášť nás, kteří oceníme při výletování také nějaké dobroty do žaludku, procházka městem hodně potěšila (je tu mnoho krásných kavárniček, např. KaKaBu café a výborná zmrzka na náměstí…). Největší peckou je ale samozřejmě procházka Pilským údolím, kam jsme se vydali přes zámecký park a kolem letního kina.

Z výletu do Boskovic. | Foto: se svolením rodicemvbrne.cz

Pilské údolí vás takřka lusknutím prstu (nebo spíš seběhnutím z kopečka) přenese z města do nádherné přírody plné vodních mlýnků, vodníků a dřevěných sošek. Děti byly naprosto nadšené, u každého vodního prvku strávili fůru času, do toho kolem kvetoucí stromy, šumějící potok, zpívající ptáci, no úplná idylka. Nebýt tedy toho, že jsem dětem chtěla zkrátit okruh (aby místo 6,2 km šli jen 4,9 km) a tak jsme se od rybníků vypravili do příšerného kopce (příznačně pojmenovaného Srák ), který je navíc teď zplundrovaný těžbou dřeva.