Tato jedinečná tour získala za loňský rok od České eventové asociace ocenění v kategorii B2C eventů na podporu vztahů se zákazníky. Den plný zábavy provázela Eva Decastelo alias seriálová cukrářka Zuzana Dolejšová. Na podiu se střídali herci seriálu: Eva Decastelo, Adélka Dobešová, Lukáš Langmajer, Karel Zima, Kristýna Kociánová, Denisa Nesvačilová. Součástí setkání byl také zábavný program, soutěže, skákací hrad, autogramiáda a hudební vystoupení Leony Machálkové a Adélky Dobešové a její sestry. Nedílnou součástí byla i zóna beauty Asombroso by Osmany Laffita. Bylo to hezké odpoledne.

Herci televizního seriálu Slunečná ve speciálním Slunečném autobuse zavítali i do Brna. | Foto: Honza Král

Skupina Prima se rozhodla zopakovat loňskou úspěšnou roadshow Slunečné léto, tentokrát s titulárním partnerem Asombroso by Osmany Laffita, která je stejně jako v loňském roce navázaná na aktuálně nejoblíbenější dlouhodobý seriál Slunečná. Herci seriálu ve speciálním Slunečném autobuse zavítali i do Brna, aby se osobně potkali se svými fanoušky. Za snímky a zachycení atmosféry děkujeme Honzovi Královi.

