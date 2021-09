Šakvická výstava láká návštěvníky třetím rokem. „Postupem času k postavičkám přibyly i kulisy, jako je malý nábyteček pro vodníky a skřítky, dělaný na zakázku ze dřeva. Nebo perníková chaloupka ze dřeva a montážní pěny, kterou dělala autorka sama. Nakonec autorka vytvořila celé skupinky loutek na téma tradičních českých pohádek a ručně k nim domalovala kulisy. Tím oddělila jednu pohádku od druhé a vy si tak můžete připomenout jednu pohádku po druhé,“ lákala autorka na svém webu. Výstava představuje loutky, které vytvořila za více než patnáct let, proto jsou k vidění různé techniky. „nejnovější loutky již mají obličeje vytvořené technikou kašírování a jejich výraz je mnohem autentičtější. Loutky mají i speciálně šité oblečky na míru. Některé kousky jsou dokonce i ručně pletené,“ doplnila autorka v představení výstavy.

V září a říjnu je šakvická výstava otevřená o víkendech od jedné do šesti hodin odpoledne. Od listopadu do března je výstavu možné navštívit po předchozí telefonické domluvě pro nejméně desetičlenné skupiny a školky či školy. Od dubna do června je výstava otevřená v uvedených časech o víkendu a přes prázdniny denně. Mimo uvedené doby platí možnost návštěvy po předchozí telefonické domluvě. Vstupné je osmdesát korun pro dospělé, pětasedmdesát pro děti.