Na začátku stál jediný člověk, vizionář, muzikant a klaun, Gary Alven Edwards. O tři roky později, v roce 2001, založil občanské sdružení Zdravotní klaun, které funguje dosud. Po dvaceti letech úspěšné činnosti navštěvují jeho profesionální Zdravotní klauni pravidelně 63 nemocnic, osm domovů pro seniory a jeden hospic.

„Odhadujeme, že jsme za těch dvacet let pobavili 1,146 milionu pacientů, především dětí. Pokud bychom všechny klauniády naskládali za sebe, vyšlo by to téměř na 21 let nepřetržitého smíchu. Nezastavila nás ani pandemie, byť jsme současné situaci své oslavy 20 let existence pochopitelně museli uzpůsobit,“ říká Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka Zdravotního klauna.

Proto v pondělí 29. listopadu vyrazily všechny regionální týmy na klaunský maratón s cílem navštívit během jednoho dne 63 nemocnic a zdravotnických zařízení. Ve všech chtějí vyjádřit svůj dík za dlouholetou spolupráci zdravotnickému personálu. „V této složité situaci jim chceme poděkovat a přinést symbolických 20 minut radosti, humoru a díků. Jsme tu nejen pro pacienty, ale také pro ně,“ upozorňuje Kateřina Slámová Kubešová.

Do Černobylu na vozíku. Pomohli splnit velký sen, příběh uvidí lidé v kinech

Jedním z prvních lékařů, který zažil v Česku Zdravotní klauny, je Petr Lokaj, vedoucí lékař JIP na klinice dětské onkologie v Dětské nemocnici FN Brno. „Tehdy jsem si nedokázal představit, že by tu Zdravotní klauni byli 20 let, ale jsem za to velmi rád. Umožňují našim malým pacientům zapomenout, kde jsou, co zažívají, a dělají jim život na chvíli pěknější. Mnohdy se i stane, že dětem můžeme snížit množství analgetik, protože v klaunově přítomnosti zapomínají na bolest.”

Křídla motýlí. Pro nemocné zazpívali Heidi i Zonyga. Výtěžek je 32 tisíc korun

Za dvacet let se Zdravotní klaun proměnil. Červené nosy, které symbolizují jejich práci, pronikají stále na nová místa. Vznikají nové programy, klauni školí například i budoucí lékaře, poptávka po práci Zdravotních klaunů roste i v zařízeních pro seniory. Převládá však kvalita nad kvantitou. „Co se od mých začátků ve Zdravotním klaunovi před 20 lety změnilo? Určitě bych řekl, že se značně profesionalizoval. Klauni jsou odborníci na svůj obor, kteří musejí být opravdu dobrými herci a improvizátory, musí mít ale do určité míry také znalosti z medicíny, psychologie a komunikace. Pravidelně se vzdělávají, procházejí uměleckými dílnami a semináři s odborníky a neustále pracují na tom, aby zachovali prvotřídní úroveň profesionality své práce,” říká Petr Jarčevský, umělecký ředitel Zdravotního klauna.

Nemění se však to podstatné. Humor a smích je pro Zdravotní klauny nejsilnější zbraní proti smutku. A věřte, že ji neváhají použít!

Barbora Šmýrová