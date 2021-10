Podzim je ještě pořád skvělý čas k výletům, třeba i jen krátkým. Třeba do Ivančic, města hrdého mimo jiné na své slavné rodáky Alfonse Muchu a Vladimíra Menšíka a sousedního Moravského Krumlova, hrdého na to, že opět může na svém zámku vítat návštěvníky dychtivé vidět Muchovu Slovanskou epopej. Děkujeme Luboši Janouškovi za pěkné fotky z výletu.

Z návštěvy expozice Slovanské epopeje v Moravském Krumlově. | Foto: Luboš Janoušek

Ať už výletníka do Krumlova a Ivančich láká významná historie obou měst nebo věhlasné osobnosti s nimi spojené, neměli by si nechat ujít alespoň dvě výstavy. V Moravském Krumlově zve k návštěvě renovovaný zámek, do kterého se letos na pět let vrátila slavná Muchova Slovanská epopej. I ti, kdo v minulých desetiletích Epopej v Krumlově viděli mají důvod přijet znovu. Plátna totiž galeristé tentokrát mohli rozmístit velkoryse do více sálů a návštěvník proto může monumentální plátna vidět lépe a více prožít zážitek ze zachycených velkých událostí dějin Slovanů.