Když ze zvednete z křesla od radiátoru a vyrazíte na zimní procházku, uděláte něco pro zdraví. A příroda pro vás má, pokud se umíte podívat, odměnu na každém kroku. Ukazují to i snímky Oldřišky Wolfové a Ondřeje Požára, kteří se o ně podělili s našimi čtenáři. Těšme se i na další obrázky a zážitky ze zimních procházek a radovánek na brnensky@denik.cz

Fotky z okolí Brna cestou na Vranov jsou plné kouzelné atmosféry. | Foto: Zuzka Karčová

Paní Zuzka Karčová se vydala cestou na Vranov a právě její fotky jsme přidali do naší čtenářské galerie, stejně tak i snímky paní Marie Patákové. Na Kamenný vrch si vyšlápla a do Mariánského údolí sešla při zimní procházce Oldřiška Wolfová. A protože se umí dívat kolem sebe, zachytila krásy zimní přírody i šperky, které dokáže z pouhé vody po stromech rozvěsit paní Zima. Ondřej Požár vyrazil do okolí Hostěnic na Brněnsku a Olomučan na Blanensku. "Stačí si vyjít za humna, nastartovat foťák v mobilu, dívat se a snímat tu krásu kolem sebe při vycházce, která v dnešní divné době prospěje fyzičce i duši, navíc je únikem z home office," hodnotil svou vycházku. (ipe)