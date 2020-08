„To je také důvod, proč například přeskoky švihadla zařazují do svého tréninkového plánu boxeři,“ říká Kristýna Přibylová z dětských tělocvičen Monkey's Gym. Zejména menší děti nadchnou nejrůznější přeskoky a hry se švihadlem. Od předškolního věku mohou už pomalu začít i s jednoduchým nácvikem skákání přes švihadlo. Nejdříve jako koník střídavě jednou a druhou nohou. Skoky sounož a všechny jejich obtížnější varianty zařazujeme postupně a až po osvojení základních přeskoků.

Děti bude určitě bavit i nákup švihadla, prodávají se dnes v mnoha variantách, barvách, a dokonce i zkracovací, která mohou s dítkem „růst“. A jak zajistit, aby mělo švihadlo správnou délku? „Nejlepší je vzít dítko s sebou do sportovní prodejny a požádat ho, aby si stouplo na střed švihadla. Při správné délce by mu měly oba konce švihadla dosahovat do podpaží,“ radí Kristýna Přibylová.

Tělocvičny výhradně pro děti

Zvláště mladší děti jsou nadšené z prolézání tunelů i cvičení na žebřinách, ale stejně tak je baví hry s míčem nebo právě se švihadlem. „Děti, které chodí k nám do kurzů, velmi rády cvičí na skutečném gymnastickém nářadí, jako jsou kladina nebo bradla. Právě ty, spolu s žebřinami a velkou plochou pro trénink základních akrobatických prvků, umožňují kvalitní všestrannou pohybovou průpravu. Veškeré cvičební pomůcky i nářadí jsou v našich tělocvičnách přizpůsobeny potřebám a možnostem dětí, a cvičí tak na nich výhradně jen ony,“ upozorňuje Kristýna Přibylová na jednu z věcí, na kterou bychom měli myslet, když vybíráme sportovní kurz pro své dítě.

Jistotou a zárukou kvality jsou proto profesionální dětské tělocvičny, v nichž je veškeré vybavení přizpůsobeno dětem a splňuje přísné zásady pro jejich cvičení i bezpečnost. „Důležitý je například změkčený povrch podlahy, který chrání dětské klouby při dopadech a současně je bezpečný při případném pádu. Děti tak mohou cvičit bosky nebo v ponožkách. Pro bezpečnost je důležité i dostatečně intenzivní osvětlení, důraz na měkké ochranné prvky u tvrdých hran a kvalitní doskokové plochy. A samozřejmě veškeré nářadí a prvky musí splňovat ta nejpřísnější kritéria pro cvičení dětí,“ říká Přibylová, zakladatelka unikátních dětských tělocvičen Monkeyˈs Gym.

Ty u nás fungují už osm let a jsou zcela v duchu současných světových trendů v oblasti předškolní pohybové průpravy dětí, kdy je kladen důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji dětí a jejich individuálním dispozicím. „V našich hodinách nechybí dovednostní aktivity, trénuje se obratnost i rychlost, hrají se hry s míčem i sportovní hry. Prostředí je nesoutěživé a pozitivní, aby děti pohyb hlavně bavil,“ uzavírá Přibylová.

Z historie švihadla:

Už ve starém Egyptě se používaly provazy spletené z bylin a konopí, které sloužily ke skákání pro zábavu.

V roce 1907 bylo švihadlo součástí her žáků na 5. sokolském sletu.

V 60. letech se stalo skákání přes švihadlo populární venkovní zábavou.

V roce 1965 v průběhu 3. spartakiády předvedla učňovská mládež výjimečné cvičení se švihadly.

Dnes existuje uznávaná sportovní kategorie „rope skipping“, kde hraje švihadlo hlavní roli.

ZUZANA RYBÁŘOVÁ