Kurz šití je určen pro začátečníky, kteří se v 10 lekcích naučí základům, vytvoří si vlastní oblečení nebo originální doplněk do domácnosti, budou si umět upravit hotový oděv a zvládnou drobné krejčovské dovednosti. Kurz bude probíhat v malé skupině účastníků starších 15 let.

Pečení sušenek je určeno pro děti a mládež od 6 do 15 let. Zájemci starší 10 let si mohou v našich dílnách vyrobit ze dřeva krmítko pro ptáčky. Pro rodiny s dětmi od 3 do 6 let je určeno pohádkové odpoledne, které u nás probíhá pravidelně každý měsíc, tentokrát to bude na téma Perníková chaloupka. Děti si se svými vrstevníky pohrají, zasportují a třeba se naučí novou říkanku. Podrobnosti o našich aktivitách naleznete na webu střediska.

Dagmar Šacherová

SVČ Ivančice