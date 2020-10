Žáci z Nedvědic na Brněnsku se mohou těšit na pojízdnou učebnu techniky

Za školáky do regionů míří Tour for the Future. Jde o pojízdnou učebnu techniky, která bude putovat po České republice a seznamovat žáky 8. a 9. tříd základních škol s technikou a technologickým pokrokem a vývojem. To vše s cílem zvýšit zájem o nové technologie a studium technických oborů.

Pojízdná učebna seznámí žákys technikou a moderními technologiemi. | Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR