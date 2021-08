Jeden z nich, talentový Rudolf, se stal vítězem soutěže o nejlepší společenský účes. Rudolf byl nejmladší člen kadeřnické školy. Je mu teprve šestnáct a přijel do Prahy z moravského Tišnova, kde žije v dětském domově. Studuje 1. ročník oboru Kadeřník a jiný obor ani nikdy studovat nechtěl. Na Letní kadeřnické škole se stal vítězem soutěže o nejlepší společenský účes. Podle slov Petry Vavruškové je Ruda veliký talent. K vlasům ho to táhlo od dětství. Vždy, když někdo viděl, co s nimi dělá, jak si s nimi hraje a jaký pro ně má cit, tak mu tento obor doporučovali. Přál by si být v tomto řemeslo hodně dobrý a mít svůj salon v nějakém velkém městě, v Praze nebo Brně.

Nejvíce ze všeho ho baví dámský střih a práce zejména s dlouhými vlasy. „Na této kadeřnické škole se mi moc líbí. Sbírám tu nové zkušenosti a do druháku budu pořádně připravený. Určitě jsem se tu hodně dozvěděl o barvení, protože to jsme v prváku zatím neprobírali. Budu na to lépe připraven. Naučil jsem se i techniky stříhaní… Na praxi nás to učí strašně zdlouhavě. A jsou tu určitě fajn lidi, kolektiv je super,“ zhodnotil Ruda letní školu. Na týden praxe pro mladé kadeřníky jsem se zeptala zakladatelky Letní kadeřnické školy Petry Vavruškové?

Petro, jak došlo k tomu, že se letos podařilo odstartovat první ročník Letní kadeřnické školy?

Tato myšlenka ve mě dřímá již několik let a samozřejmě pandemie Covid-19 tomu dala již jen poslední tečku. Oťukávala jsem si, co kdo z kolegů kadeřníků dělá. Zjistila jsem, že nikdo nic moc nedělá a představa, že tito mladí lidé dostanou papír - výuční list a vlastně nic neumí, je pro mě smutná. Například „třeťáci“ mi řekli, že ještě pořádně nedrželi v ruce nůžky… A tito lidé si pak mohou zažádat o živnostenský list a začínají fungovat a podnikat v tomto krásném řemesle. Ta představa je pro mě děsivá. Jsme největší kadeřnická rodina v Evropě. Se sestrou jsme vlastně čtvrtá generace a naše dcery jsou v podstatě pátá, i když se tomu plně nevěnují, ale v salonu pomáhají od útlého věku. Nemohla jsem se na to dívat a měla jsem i nějakou svoji představu, jak by se mi líbilo mladé lidi vést. Jezdím po světě celý život a čerpám zkušenosti v tomto oboru. Venku vidím různé zajímavosti a novinky, a tak jsem si řekla, proč se něco podobného nedělá i tady? Řekla jsem si, že zkusím, jestli to funguje… A funguje, jsem úplně nadšená.

Co říkáte na studenty, které tu dnes máte?

Každý z nich je svůj a má svoje obrovské klady. Vlastně zatím vidím jenom ty klady, nevidím nic hrozného ani špatného. Každého beru jako individualitu. Sama to tak mám ráda a podle toho posuzuji i ostatní. Sešla se nás tu úžasná partička lidí. Někteří jsou pro toto řemeslo hodně talentovaní a zapálení. Co myslíte, že si mladí z praxe u Vás odnesou zejména? Tak určitě hezkou vzpomínku na dobrý kolektiv a strašně moc z kolometrie (nauka o barvách). Myslím si, že v té opravdu hodně pochopili. Pak alespoň dvě techniky baláží (prosvětlování). Domnívám se ale, že všechno jim něco dá a určitě jim ze všeho v té hlavě něco zůstane. A je už na nich, jak s tím začnou pracovat a používat to. Jestli to vzdají nebo v tom budou pokračovat a rozvíjet tyto dovednosti a znalosti dále. Myslím si, že se s pár lidmi odsud ještě určitě uvidím. Třeba budou mít tu příležitost koukat mi ještě dále pod ruku.

Co podle Vás mladým z dětských domovů nejvíce chybí?

Nevidím žádné rozdíly – tedy zrovna u těchto účastníků. Každý je úplně jiný, je jedno zda je z funkční rodiny nebo dětského domova. Jeden je extrovert, jiný zase úplný introvert. Každý je svůj a každý tu práci vnímá jinak. Rozdíly ale nevidím. Bála jsem se třeba, že někdo bude tichý nebo zcela nemluvný… Nechávám to ale tak, jak to je. Někteří zase mluví za čtyři. (smích) Díky přípravám na kadeřnickou školu jste se seznámila s yourchance a jejím projektem Začni správně.

Jaký význam tohoto projektu spatřujete?

Myslím si, že je to úplně dokonalá věc a mně to dává obrovský smysl. Spolupráce s yourchance se mi moc líbí. Líbí se mi i další projekt yourchance o finanční gramotnosti. Protože jakákoliv gramotnost dětí a mladých je prostě důležitá. Děti dostávají příležitost, pracuje se s nimi a mají tak větší možnost uspět. Určitě je to moc fajn.

Jak dopadla celá letní škola a finální soutěž ve společenských účesech?

V pátek to bylo veselé i smutné ukončení. Soutěž byla skvělá, mladí se předvedli a podali skvělé výkony. Soutěž ve společenském účesu vyhrál nejmladší, teprve šestnáctiletý student Ruda z Tišnova, také účastník projektu Začni správně společnosti yourchance. Je to pro mě velký objev. Pomyslnou stříbrnou medaili získal další účastník projektu Začni správně, devatenáctiletý Petr z Vrbna pod Pradědem. Celý týden dopadl úžasně, byla to pro mě pecka. Šla jsem do neznáma a vyzkoušela něco, co ještě nikdo nepodnikl. Propojila jsem učně z dětských domovů a běžných rodin. Žádný rozdíl mezi nimi nevidím. Myslím, že i mladým se to líbilo a při odjezdu brečeli, jako by se vraceli po týdnech z dětského tábora. Máme společnou skupinu na Instagramu a sdílíme, co se dá. Bude fajn, když to vydrží. Všem z kadeřnické školy jsem nabídla možnost praxe u nás při škole, případně brigádu. Mohou ale také kdykoliv zavolat s dotazem a poradit se.

RENATA MAJVALDOVÁ