Tradičním Adventním zastavením zahájili adventní čas v Zastávce. Součástí odpolední slavnosti bylo například vystoupení flašinetáře, písničkářky Petry Bohemi a také požehnání novým dřevěným sochám Svaté rodiny. Sochy Josefa, Marie a malého Ježíška, které zhotovil řezbář Radek Smejkal, přibyly ke zvoničce Barborce. Požehnal jim farář Jan Klíma. Nechybělo ani historické ruské kolo na ruční pohon pro děti. Děkujeme Kateřině Havlové za možnost zveřejnění krásných fotografií.

Adventní čas v Zastávce zahájili tradičním Adventním zastavením. | Foto: Kateřina Havlová

Při Adventním zastavení vystoupily také děti s předvánočním programem, připravené byly rukodělné dílničky i minijarmark. A nechyběly ani různé dobroty včetně domácí zabijačky. Otevřena byla rovněž andělská pošta – do andělské schránky, která bude před Regionálním informačním centrem až do 18. prosince, je možné vhazovat dopisy pro Ježíška. A ten do Štědrého dne odesílatelům odpoví…