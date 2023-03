Velikonoce v Pozořicích na Brněnsku mají obyvatelé asi moc rádi. Jak jinak byste si totiž vysvětlili krásnou výzdobu, kterou zde parta dobrovolníků o víkendu vytvořila. Na první pohled jistě každého upoutá zaječí rodinka, která je vyrobená ze slámy. Podobných soch je tu ale mnohem více. Slaměné slepičky, kozy, koně i páv s pestrým zdobením. To vše v nadživotní velikosti. Děkujeme Martině Bohunové Jančové za možnost zveřejnit fotografie.

Netradiční velikonoční výzdoba zdobí Pozořice na Brněnsku | Video: Martina Bohunová Jančová

Vyráběli to snad celou zimu? Ptáme se v redakci. Vidět je totiž opravdový kus práce. Slaměné postavičky měl tým schovaný ve stodole. A protože je jich hodně, museli je do centra městyse dopravit na velké vlečce tahanou malým traktůrkem. Pak se nadšenci pustili do dekorovaní a nezapomněli ani na maličkosti. Například zajíc, který chytá z bazénku ryby, tak jednu opravdu ulovil. Vše navíc sleduje kachní rodinka, která pluje na hladině.

Velikonoční zajíc v obří velikosti zdobí obec na jižní Moravě