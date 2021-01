Telefonoval mi s prosbou o pomoc 15. ledna, kdy byl v osm hodin ráno spuštěný centrální registr pro příslušnou věkovou skupinu. Hodinu a čtvrt se nebylo možno dovolat vůbec, do té doby bylo obsazeno. Na linku Jiomoravského kraje , která byla spuštěna v pondělí, nelze dotyčného zapsat, pokud není v centrálním registru. A tam už neberou. Pracovnice výše uvedeného centra mi tuto skutečnost sdělila velmi vlídně a s pochopením.

A já bych chtěla stejně vlídně a s pochopením sdělit šéfovi pro vakcinaci a premiérovi ČR Andreji Babišovi: pokud by peníze, které teď vláda sype hospodským, kadeřníkům, obchodníkům a dalším nuceně nezaměstnaným byly už před dvěma měsíci použité na nákup vakciny proti koronavirua důsledné logistice jejich distribuce k obvodním lékařům, postavila by se opět na nohy ekonomika a konečně by si odpočali zdravotníci, hasiči, vojáci a konečně také ostatní občané tohoto státu, který momentálně připomína Kocourkov více, než kdy předtím.

LIBUŠE ŠVÉDOVÁ