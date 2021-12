Zdravotníkům v ivančické nemocnici poděkovaly děti z místní speciální školy

Na začátku tohoto týdne předali Vojta a Matěj Jarouškovi, jako zástupci všech dětí z MŠ a ZŠ Ivančice děkovné balíčky s dobrotami lékařům a sestrám z ivančické nemocnice jako poděkování a motivaci do dalších dnů. Děkovné balíčky z regionálních chráněných dílen putují v těchto dnech do nemocnic v celé České republice. V minulých dnech předali zástupci ČEZ společně s neziskovými organizacemi sladké produkty také do Nemocnice v Třebíči, v Brně a v Jihlavě.

Ivančická speciální škola předala dárky zdravotníkům v ivančické nemocnci. | Foto: se svolením skupiny ČEZ