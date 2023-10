Příroda nás občas dokáže překvapit svými nádhernými a často i velmi vzácnými jevy. Jedním z takových je zelený okraj slunce, který se objevuje při západu slunce. A právě tento jedinečný přírodní fenomén se podařilo zachytit amatérskému astronomovi a fotografovi Petrovi Hykšovi ve Strážovicích u Kyjova.

Zelený úkaz u Kyjova. Amatérský astronom vyfotografoval vzácný jev při západu | Foto: Petr Hykš

Zelený okraj slunce je optický jev, který je spojený s ohybem slunečního světla v atmosféře. Když sluneční světlo prochází atmosférou, dochází k jeho ohybu a následně se lomí. Tento jev je nejvýraznější při východu a západu slunce, kdy světlo prochází atmosférou pod nízkým úhlem.

Tento jev je velmi vzácný, protože pro jeho pozorování jsou potřeba ideální podmínky. Petr Hykš z Brna měl to štěstí, že byl ve správnou dobu na správném místě. „Nejprve jsem byl skeptický, ale podařilo se to. Je to vůbec první taková fotka, kterou jsem pořídil," svěřil se na svém facebookovém profilu amatérský astronom. Zelený okraj slunce totiž trvá jen několik sekund, takže je těžké ho vyfotit. Viditelný pouhým okem dokonce vůbec není.

„V následujících dnech jsem se pokusil vyfotit zelený záblesk (viz. video). Vystoupal jsme proto na nejvyšší bod Pavlovských vrchů, Děvín, pro lepší výhled. Atmosféra nebyla bohužel tentokrát dostatečně jasná, aby ho bylo vidět. Místo toho jsme ale pozoroval krásně barevný západ slunce," doplnil Hykš.

Zdroj: Youtube