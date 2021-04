I když tomu počasí v posledních dnech příliš nenasvědčuje, již několik týdnů je astronomické jaro. Teploty ukazují pod nulu, občas i zasněží, ale přesto jsou zde vidět poslové jaro. A to hlavně na rozkvetlých loukách. Na Stránské skále v Brně hojně rostou nafialovělé květy koniklece velkokvětého.

Koniklece, poslové jara, jsou k vidění v Brně hned na více místech. | Foto: Se souhlasem Petra Lukáše

Jde o chráněný druh a lidé by neměli s rostlinou vůbec manipulovat. Vyrazíte - li do přírody, kde se rostliny vyskytují, buďte opatrní a dávejte pozor na to, kam šlapete, radí odborníci.