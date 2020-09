Během léta a podzimu pořádají zemědělci v družstvě v Nové Vsi u Oslavan praktické semináře pro své kolegy zemědělce. Na svých polích zkoušejí nové postupy, jak půdu ochránit před erozí. Na vlastním příkladu tak ukazují kolegům z dalších zemědělských podniků, jak pečují o půdu a jaké technologie snižující vodní a větrnou erozi používají.

„Připravili jsme několik seminářů na téma pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí. Po teorii jedeme vždy do terénu a vše si ukazujeme přímo na polích. Čeká nás ještě jeden seminář, a to 7. října,“ popsal ředitel družstva Lukáš Jurečka. Jak mohou zemědělci ochránit půdu před erozí? Plodiny s nízkou ochrannou funkcí jsou především ty, které hůře odolávají erozi. Jedná se o širokořádkové plodiny jako je kukuřice, cukrová řepa, slunečnice. „Běžná šířka řádku v kukuřici je 75 centimetrů, a to je velký prostor pro vodu, která když naprší, aby začala nabírat hlínu a dala půdu do pohybu. Jiné to je u obilovin, protože ty jsou sety nahusto a je tam menší prostor,“ popisuje Lukáš Jurečka.