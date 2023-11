Kamarádi, dobrodružství, poznávání. To jsou některé z hlavních hodnot, ke kterým vedoucí v „Zeesce“ provází své členy již od roku 1953. Za tu dobu procestovali skoro celou republiku, a občas se podaří vyrazit i do zahraničí – na výlety, na výpravy i na tábory.

Zeměpisná společnost z Brna slaví 70. výročí. Zájemci mohou zavítat do Lužánek | Foto: poskytl Martin Vašek

V létě 1953 proběhla 1. letní expedice v Prudké u Doubravníka. Ivan Šráček, vedoucí kroužku v Lužánkách, zorganizoval výzkumný tábor, ze kterého se později zrodila tábornická skupina Pionýra Zeměpisná společnost.

Od té doby nepřetržitě pořádají schůzky, výlety, výpravy a letní a zimní tábory, tzv. expedice. V oddíle se děti učí tábornickým dovednostem jako je rozdělávání ohně a vaření na něm, nebo stavění stanů. „Snažíme se děti učit samostatnosti, maláče např. krájet chleba či otevřít konzervu, nebo se zorientovat v přírodě. Starší pak třeba, jaké léčivé rostliny můžeme v přírodě najít. Během šifrovacích her pak zase rozvíjíme kreativní myšlení, nebo týmové práci. Nezdá se, ale jsou to dovednosti, které dnes spousta dětí neumí. Nebo pro ně organizujeme výlety a výpravy do zahraničí, teď jsme byli se staršími dětmi v Kunstmuzeu a Albertině ve Vídni. Snažíme se stále objevovat něco nového. Zároveň je také učíme spolupráci s ostatními dětmi i vedoucími, zkrátka takové ty důležité soft dovednosti, které využijí v životě,“ uvádí Matouš Procházka, vedoucí Zeměpisné společnosti.

K letošnímu 70. výročí chystají v SVČ Lužánky na Lidické výstavu z historie i současnosti svých oddílů, návštěvníci se tak budou moct podívat na fotky z akcí, či posedět v podsaďáku. Výstava potrvá do konce listopadu. „Na výstavě se návštěvníci mohou podívat na články a fotky z našich akcí, které jim přiblíží naši činnost. Máme ještě volná místa v některých oddílech, takže kdyby je naše činnost zaujala, můžou k nám přijít na oddílovou schůzku a vyzkoušet si, jak to u nás funguje,“ doplňuje vedoucí Matouš.