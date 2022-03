V době psaní článku už zapadá sluníčko, červánky se červenají a stydí se tak přiznat, že brzy ráno bude opět chladno, možná mrazivo, ale jaro už prostě máme tu! Jaro je v nejen už dávno na Moravě, na Vysočině, ale i v Praze, kde už panu Skružnému, v Praze 8, Ládví, tak krásně kvetou sněženky i krokusy, že lidé se zde zastavují a fotí si je. Jaro je i na Vysočině v mé vesničce nestřediskové, odkud pocházím, a krokusy jsou vítaným zpestřením stravy včeliček, které se už probouzejí a hbitě vylétají z úlu spolu s přibývajícím hřejícím sluníčkem. Tam „U nás“, chtělo by se říci, „V Kameničkách“, jako se jmenuje slavný Slavíčkův obraz. Bohužel narodila jsem se jinde na Vysočině, ale všude je přece krásně, jen se musíme dívat, nebo se aspoň učit dívat optimističtějšíma očima, co hezčího zase v našem okolí je, a i když toho možná nevidíme moc, aspoň všechno kvete, pučí, prosperuje, alespoň v přírodě tomu tak je. I u nás Brně na Lesné před našimi paneláky kvetou žluté krokusy, některý dobrý člověk je tam zasadil, a ony se hezky rozmnožují dál. A buď tentýž, či ještě laskavější pečlivě vytrhává trávu z kamenné drti, hází trpělivě kamínky z drti z chodníku zpět, kam je rozházeli pejsci konající svou každodenní potřebu. Život v přírodě se probouzí, pomozme nejen přírodě hrabáním listí po sice docela mírné zimě, ale náročné pro lidi. Covidová pandemie ustoupila, už se na sebe můžeme usmívat bez roušek, alespoň mimo MHD a zdravotnická zařízení.

Život pro psa i pod psa

Lidé si většinou pomáhají navzájem, někdy dopomohou i k lepšímu své němé tváři. Třeba i nechtíc. Vždyť platí hlavně v říši zvířat, kdo zaváhá, nežere. Náš Black jednoho rána najednou nechtěl chleba s margarínem, položil ho na chodníček přesně před vchodem a nežral ho, jen umazal chodník, pochopitelně chleba mu spadl z mordy těžším namazaným krajícem na zem. No, teda, ty to nechceš? Pohrdavě se na mě podíval, čím ho chci uctít dopoledne, když ráno měl jen granule. Náš Slovenský kopov byl na lepším, do slova a do písmene. Podezřele se po tom výmluvném pohledu oblízl a šibalsky zamrkal a zavrtěl ocasem. A pak že zvířata neumí mluvit. Pejskaři o tom ví své. Cože to měl dobrého? Zřejmě? Dříve, než jsem vyšla ven z domu, uklidila jsem kýbl z poloviny plný hovězím masem z uzavřené verandy do chladné místnůstky, kde není topení, chtěla jsem tam dát i kosti hovězí, ale pod taškou byla louž, běžela jsem proto pro druhou igelitku, abych je přemístila i s původní taškou do další z PVC. Nechtěla jsem se zdržovat vyndáváním hrnce z kuchyňské linky, jen abych byla co nejdříve zpátky ve verandě. Tuto jednu minutu využil Black na maximum. Dveře byly pootevřené, i když jsem si byla na 150 % jistá, že jsem je zavřela, ale špatně drží klika ve venkovních dveřích, je lepší je poslední dobou zamknout.

Tak proto ten šibalský pohled toho našeho krotitele kňourů. Když si troufne na divoké prase, špatně držící dveře…, žádný problém pro něj. Nu což, z cizího krev neteče a igelitky se zakrvavenými kostmi jsem uklidila ke kýblu za další dveře také v chladu, a celou anabázi popsala švagrové v esemesce, protože právě jí patřila celá ta býčí budoucí dobrota. I když se mi nezdálo, že by z kostí nějak ubylo po mém téměř bleskovém návratu na místo činu s kostmi býčího nebožtíka…., dávno po porážce. Black měl prostě svůj skvělý den, 1:0 pro něj, dokonce mohl bodovat víckrát, maso tam bylo z předešlé noci, zřejmě mu dala večer dobrou polívčičku, že měl naštěstí dost. Zato švagrová si dala přímo vlastňáka. Vždyť se stává, že i v nejvyšší lize se leckterý z útočníků splete a kopne to do vlastní brány, že…, tak aby se to nestalo naprostému amatérovi, nejen v lize, že… Byla to jen taková malá náplast na to, že v počasí, kdy by ani psa nevyhnal, ten náš černohnědý krasavec je venku v boudě, vždyť je to lovecký pes, zvyklý na své psí počasí, v zimě, v létě. V zimě vytáhl poněkolikáté i starý kabát, který ho měl hřát, ale synovec mu boudu tak dobře zateplil, že ho prostě nepotřebuje, ač je krátkosrstý, a nezbeda k tomu. Jen za bouřky, či nesnesitelných mrazů ho zavíráme na noc do komory, kde se připravuje žrádlo králíkům a slepicím, takže si tam taky občas přes noc něco dobrého pro sebe najde. To je zase DPH, které si pro sebe jako právoplatný majitel komory na jednu noc pro sebe právem urve. Když si páníček hoví v duchnách. Ne, nic není zadarmo, ani kuře zadarmo nehrabe.

Nenasytné velmoci i státníci

Tohle úsloví si asi říká hodně lidí, bohužel i kdysi nenasytní dobyvatelé, nyní velmoci, či státníci. Dobývat cizí území? Proč? Mají státníci větší žaludek než plebejci? Někdy si říkám, že ano, že mají čtyři, jako má hovězí dobytek. Stále nenasytní, stále při přežvykování diplomatických frází přemýšlí o dalším soustu, dalším území. Co na tom, že obyčejným lidem ublíží. Nejen těm na Ukrajině, ale i v Jemenu, kde zuří občanská válka, či ve věčně znesvářené Eritreji, pravda, s prezidentem, ale zároveň s nejbezohlednějším diktátorem na světě.

Obyčejní lidé chtějí jen pracovat, vychovávat děti, bavit se alespoň večer po práci. Prostě žít. V míru. Obyčejný lidský život, byť v něm vedeme zbytečné žabomyší války, kdy si navzájem lidé ubližují v rodinách, sousedé a nejvíce národy a státy mezi sebou. Co udělá stát, když nechce platit válečné reparace? Dluhy vůči jiným? Vyhlásí mu válku, nejjednodušší způsob jak se zbavit povinností. Tak vznikla druhá světová válka. Ukrajina chtěla do Evropské unie, Putin jí chce zpátky. Anektovaný Krym už dávno má kvůli raketám, které tam rozmístil a taky další obilnice Evropy se hodí, když od nás na východ za Slovenskem téměř žádné nerostné bohatství nemají. Však cena pšenice vylétla na evropských burzách do závratných výšin, aby ne, dvě největší obilnice proti sobě bojují, nebude málem nikdo, kdo by tam zasel. A celá Evropa i svět na to doplatí. V ČR budeme platit za obyčejný rohlík v létě možná 10 korun. Cena pšenice totiž na školním statku při Zemědělské škole v Humpolci je totiž na místo tří set korun tisícovku a už je absolutně vyprodaná.

Už nechci smutné zprávy

Nechci končit chmurně, jsem svým založením optimistka, snad první pozitivní zprávu ze zahraničí v neděli ve čtyři hodiny odpoledne Eurozprávy.cz uveřejnily článek „Ruské elity uvažují o svržení Putina.“ A když z ruských hlavních médií odcházejí znechucení z tamního dění novináři a moderátoři, tedy ani sedmá velmoc ruského báťušku a diktátora, dva v jednom, nepodporuje, snad konečně se začne blýskat na lepší časy, opět na klidnější život, s obyčejnými každodenními starostmi, vždyť je jich i tak dost. Nejen v Rusku, na Ukrajině, u nás, prostě všude ve světě, moc bych si to přála.

Přežraný vlk si už jen lehne a spí

Jenže jak to udělat, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? Mezinárodní summit státníků Visegradu, Evropské unie, Ruska, Běloruska, Spojených států a Číny by se mohly sejít ve Švýcarsku, je to neutrální stát, nikdo by se tam nebál letět. A Švýcaři dostali na svou neutralitu od Židů, kteří skončili v koncentračních táborech, či fašistických pohlavárů včetně Hitlera, pořádně zaplaceno, tak ať ten summit taky zaplatí. Kdysi jeden můj fejeton jsem zakončila větou: „Ne nadarmo se diplomaté a státníci scházejí u večeří a routů, mozek otupělý jídlem na rozdíl od žaludku leccos stráví,“ a ruka tudíž leccos podepíše… Po důležitém navrhovaném jednání by vše mělo skončit právě u jídla a pití, aby se konečně vlci nažrali a koza Evropa zůstala celá. A Putina se snažit opít. Pravda, opít nastajaščije Russkie, kotoryje pjut ne po grammach, a po butylkach, da, eto očeň trudno! No, ale když se do toho vloží aspoň tři státníci na jednoho Putina, to by v tom byl čert, aby ho nezmohli a jeho konečně zmohla taková pijatika, že už by ho přešla chuť na cizí území. A když se do toho vloží i slovenská prezidentka Čaputová, se svou přirozenou elegancí, šarmem, vrozenou diplomacií, a bude mu dolévat nejen ona, určitě to dopadne ve prospěch celé Evropy, ba světa. Vždyť i car kdysi prohrách v kartách půlku Kamčatky, určitě se přitom dobře pilo a historie se někdy opakuje….

A Ukrajina může zatím přemýšlet, jak co nejdříve zacelit válečné ztráty, zlepšit proočkovanost, zdravotnictví, v devadesátých letech chodily sestřičky v zimě v nemocnici bez čepce a v kozačkách; zdokonalit penzijní systém, který málo fungoval už před válkou, též předválečný skomírající HDP, nebetyčnou korupci, či vybudovat kanalizaci i ve vesnicích, kde u nových domečků s drahými perskými koberci mají stále jen kadibudky, ano, to jsem viděla na vlastní oči při pobytu na Ukrajině.

Lenka Sedmíková