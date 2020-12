Na těsto budeme potřebovat: 60 dkg hladké mouky, 4 vejce, 4 lžíce medu, 4 lžíce másla, 25 dkg cukru, 1 lžíci sody a směs perníkového koření.

Náplň: švestková povidla, vlašské ořechy nebo mandle.

Postup: máslo s medem si rozpustíme v kastrůlku a vmícháme do suché směsi mouky, cukru, sody, a koření. Naposledy přidáme vajíčka. Těsto zpracujeme do bochánku a můžeme nechat den v chladu uležet. Bochánek si poté rozdělíme na 6 menších částí. Ty si postupně vyválíme na placky. Natřeme povidly, poklademe ořechy a zabalíme jako roládu. Nakonec potřeme vajíčkem. Pečeme v troubě na 175 stupňů asi 45 minut. Poté jednotlivé rolády zabalíme do potravinové fólie a necháme v chladu uležet. Roládu krájíme až těsně před podáváním.

Nakonec nezapomeňte rolády ukrýt před mlsálky na bezpečné místo.

Veselé Vánoce!

Michaela Kočendová