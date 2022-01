Daisy je na prahu dospívání. Miluje pohádky, jejich srozumitelnost, daný řád, šťastné konce. Věří, že to podobně může fungovat i v opravdovém životě. Setkává se ale s nepochopením, znejistěním… Když se podívá do zrcadla, neví, koho vlastně vidí. Kdo je vlastně ta dívka v zrcadle? Dokáže Daisy pomoci na tyto otázky najít odpovědi starý vetešník?

V pohádkovém světě se mezitím dějí také velké věci. Královna, Sněhurčina macecha, má už dost všech šťastných konců. Chce, aby se pohádky řídily jejími zvrácenými představami. Pomocí zlého Vlka a děsivého Rampelníka trápí celou pohádkovou říši a pomalu nad ní získává vládu. Naštěstí je zde ale nenápadný princ Florián, kterému záleží jak na osudu celého pohádkového světa, tak na životě jeho kamarádky z dětství, Sněhurky. Florián se vydává hledat pomoc do lidské říše a asi neuděláme chybu, když prozradíme, že se mu to nakonec podaří. Než ovšem všechno pohádkově „šťastně dopadne“, čeká Floriána a Daisy i s její kamarádkou Sárou spletitá cesta plná napětí, nedorozumění i komických situací. Přesně tak, jak to má ve správném představení pro celou rodinu být.

Muzikál Sněhurka a já uvedeme na konci ledna ve světové premiéře. Jedná se o nový původní titul anglosaských tvůrců. Trojice autorů Pippa Cleary, Philip LaZebnik a Ronald Kruschak na něm průběžně pracovala od roku 2017, aby jej následně uvedla v roce 2018 jako scénické čtení v Londýně. A právě odsud, přes německou produkční firmu Gallissas, se kterou naše divadlo pravidelně spolupracuje, došlo k dohodě, že muzikál jako první na světě uvidí diváci na Hudební scéně v Brně.

Mladá autorka hudby Pippa Cleary žije a tvoří v Londýně, věnuje se písničkářské tvorbě a ve spolupráci s Jakem Brungerem píše muzikály pro mladé publikum. Svědčí o tom i výběr předloh, které zpracovává. Jejich nejúspěšnějším titulem bylo muzikálové zpracování Tajného deníku Adriana Molea, na svém kontě mají ale i původní verzi Ostrova pokladů či pohádky o červené Karkulce. Mentorem této talentované a nadané skladatelky není nikdo jiný než Claude-Michel Schönberg, autor nesmrtelných Bídníků. I jeho záštita předznamenává, že hudební složka tohoto titulu bude skutečným zážitkem. Americký scenárista a producent Philip LaZebnik je z autorského trojlístku nejzkušenější. Je podepsán pod filmovými animovanými hity, jako je Pocahontas (1995), Legenda o Mulan (1998) či Princ Egyptský (1998). A právě poslední jmenovaný titul upravil i pro divadelní uvedení v Londýně v roce 2017. LaZebnik má za sebou ale bohatou scenáristickou činnost například i pro seriály Místo činu či Star Trek, přesto jádro jeho práce spočívá v tvorbě pro mladé publikum, je například i autorem scénáře animované komedie Asterix a Vikingové (2006). Podobně profesně zacílený je německý autor Ronald Kruschak, na jehož kontě jsou také filmové projekty pro mladé publikum (Tři pátrači, 2006, Mstitelka Zora, 2008). LaZebnik s Kruschakem v muzikálu Sněhurka a já navázali na svou předchozí spolupráci po filmové minisérii o třech chlapcích – detektivech, a tak vzniklo původní libreto, pro které hudbu napsala Cleary, autory písňových textů jsou potom všichni tři.

Brněnská inscenace vzniká v režii Stanislava Slováka, jenž je s dramaturgyní Klárou Latzkovou i autorem úpravy, která přibližuje původní americký, místy až filmový scénář českému publiku. Překladatelkou je Zuzana Čtveráčková, nové hudební aranžmá vytvoří Daniel Kyzlink. Hudebního nastudování se ujmou dirigenti Dan Kalousek a František Šterbák. O vskutku pohádkově velkolepou výtvarnou složku se postarají scénograf Christoph Weyers a kostýmní výtvarnice Andrea Kučerová, autorem loutek bude Jaroslav Milfajt. Pohádková říše ožije v choreografiích Martina Packa. V hlavní roli zlé královny se diváci mohou těšit na Barboru Goldmannovou nebo Hanu Holišovou nebo Andreu Zelovou, dívku Daisy si zahrají Alžběta Janíčková nebo Barbora Slaninová, v roli Sáry se představí Esther Mertová nebo Eliška Bergerová a prince Floriána ztvární Ondřej Komínek nebo Libor Matouš. Dvojici královniných zlých přisluhovačů, která je ovšem zároveň nositelem komické dějové linky, si zahrají Aleš Slanina nebo Oldřich Smysl v roli Vlka a Alan Novotný nebo Jakub Uličník v roli Rampelníka. Tajemným Vetešníkem a zároveň kouzelným Zrcadlem bude Jiří Mach nebo Lukáš Vlček. V téměř třech desítkách pohádkových postav se pak představí velká část našeho souboru včetně nových členů a řady hostujících herců. Muzikál slibuje být opravdu velkolepou a zábavnou podívanou, při které se budou bavit všechny věkové kategorie diváků. Vstupenky a termíny najdou zájemci zde.

Kateřina Vížďová