Šmídek měl podle obžaloby nutit dceru své partnerky, aby se ho dotýkala na genitáliích a nechala se od něj osahávat. Údajně před ní i masturboval. „V důsledku tohoto jednání se u nezletilé rozvinula posttraumatická stresová porucha, která se u ní projevuje úzkostí, výčitkami a poruchami chování,“ uvedl v obžalobě u Krajského soudu Plzeň státní zástupce Martin Rykl.

Dívčina matka podala na Šmídka trestní oznámení. V případu měl svědčit i Dominik P. (21). Byl ženiným kamarádem a Šmídkovi pronajímal byt, kde obžalovaný s partnerkou a její dcerou žil. Šmídek podle obžaloby Dominika v lednu 2018 zdrogoval a odvezl k opuštěnému domu v Karlových Varech. Tam ho hodil do plné žumpy a zavřel za ním poklop.

Znásilnění a vražda

„Obžalovaný zavřel jímku více než 48 kilogramů těžkým poklopem, aby z ní poškozený nemohl utéci a aby prožil fyzické i duševní útrapy z postupného utonutí,“ uvedl Rykl. Doplnil, že Šmídek chtěl svést znásilnění na Dominika P., když poslal z jeho telefonu SMS zprávu, v níž se mladík „přiznal“ k dívčině znásilnění.

Šmídek popřel znásilnění i vraždu. Plzeňský soud mu ale neuvěřil a udělil mu v lednu 2019 výjimečný trest 28 let, navíc musí pozůstalým zaplatit 1,5 milionu korun.

„Úmyslně zavraždil Dominika P. po předchozím uvážení a čin spáchal zvlášť trýznivým způsobem v úmyslu zakrýt jiný trestný čin. Vina obžalovaného nevyplývá z žádného přímého důkazu. Byly pouze nepřímé důkazy, ale v takovém množství, kvalitě a uceleném řetězci, že skutku se dopustil obžalovaný a nikdo jiný,“ řekl tehdy předseda senátu Tomáš Bouček.

Klíčový důkaz

Jako klíčový důkaz označil nahrávku z autokamery, na níž je obžalovaný zachycen, jak bezvládného poškozeného strká do auta a odjíždí do Karlových Varů. „Nebýt nahrávky, obžalovanému by nejspíš jeho ďábelský a rafinovaný plán prošel,“ doplnil Bouček.

Šmídek se odvolal k Vrchnímu soudu, poté podal stížnost k Ústavnímu soudu, ale nikde neuspěl. Teď se ale přece jen před soud vrátí. „Dne 4. ledna 2021 byl ve věci odsouzeného Jaromíra Šmídka, vedené u zdejšího soudu, podán návrh na obnovu řízení. V trestní věci se bude konat veřejné zasedání o návrhu na povolení obnovy řízení,“ potvrdila mluvčí KS Plzeň Jana Durná. Pokud by Šmídek s novými důkazy uspěl a proces by byl obnoven, padl by nový rozsudek.

Případem se v polovině března bude zabývat Krajský soud Plzeň.