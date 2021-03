/INFOGRAFIKA/ „Zastánce“ pandemií těžce zkoušených hospodských, kavárníků či hoteliérů. Ale také protřelý politik, který se v posledních letech marně snažil dostat zpátky na výsluní. To je 47letý Jiří Janeček, aktuálně zakladatel iniciativy Chcípl PES, podnikatel v pohostinství a majitel autoservisu na Jižním Městě.

V cíli slavné rallye Dakar. Jiří Janeček se vyklání z vozu, za volantem je Viktor Chytka. | Foto: Czechdakar.cz / Jaroslav Jindra

Barvitá historie Jiřího Janečka.Zdroj: DeníkDo byznysu se Jiří Janeček vrhl hned zkraje 90. let. Jeho podnikatelské aktivity se zaměřovaly na obchod a stravovací provozy. Na přelomu tisíciletí byl například jednatelem firem J + J školní jídelny a Eurogurman. Ve stejné době, po působení v řadách Mladých sociálních demokratů, vstoupil do ODS. A jeho kariéra v komunální politice nejen na Praze 11 začala strmě stoupat.