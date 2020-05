Mezi nakaženými je 174 zaměstnanců dolu, 61 jejich rodinných příslušníků a čtyři pracovníci jiných firem. "Více než 50 procent námi vyhledaných pozitivních osob bylo zcela bez příznaků a dalších cca 40 procent mělo příznaky velmi mírné," uvedli hygienici. Příznakem byla například zvýšená únava, kterou však horníci připisovali fyzicky náročné práci.

"Pokud by nedošlo k jejich odhalení provedenými testy, všichni tito pacienti by byli potenciálním zdrojem nákazy pro své okolí, protože by nevyhledali lékaře," uvedli hygienici. Pokračuje dohledávání kontaktů nakažených, je tak možné, že pozitivních případů ještě přibude.

Během plošného testování v Dole Darkov od minulého do tohoto pondělí udělali hygienici ve spolupráci se zdravotníky a vojáky 2543 odběrů. "Bylo aktivně vyhledáno 150 pozitivních osob, podíl pozitivních osob tedy činil 5,9 procenta," uvedli hygienici.

V Dole Darkov byla v pátek přerušena těžba a nyní se tam dělají pouze záchovné a udržovací práce, jako je odvětrávání nebo odčerpávání vody. Zvýšená bezpečnostní opatření platí v celém OKD, ale pro Důl Darkov jsou ještě přísnější.

KHS uvedla, že opakovanou kontrolou ověřila, že se v dole přešlo ze čtyřsměnného na třísměnný provoz. "Kontrola v šatnách mužů v době střídání ranní a odpolední směny potvrdila, že je zaměstnavatel organizačně zabezpečil, aby nedocházelo ke kontaktu ranní a odpolední směny," uvedla KHS.

Mezi nakaženými zaměstnanci těžební společnosti OKD na Karvinsku jsou i tři z Dolu ČSM-Jih a jeden z Dolu ČSA. Plošné testování na dalších dolech se ale zatím nechystá.

"Činnosti v podzemí realizované na Dole Darkov slouží pouze k zachování požadovaného bezpečného stavu z pohledu báňské legislativy a udržení dolu v takovém stavu v podzemí, aby nedošlo k nenávratným škodám," sdělila mluvčí OKD Naďa Chattová. Doplnila, že ve zbývajících dolech pokračuje běžný provoz, tedy i s dobýváním uhlí.

Mluvčí Českého Těšína Marcela Hladká řekla ČTK, že ve městě byly uzavřeny školky Okružní, Čáslavská a Pod Zvonek, které všechny patří pod Základní školu a mateřskou školu Český Těšín Pod Zvonek. Ředitelka KHS Pavla Svrčinová potvrdila souvislost s Dolem Darkov.

"Důvodem je kontakt s dvěma osobami s pozitivním testem na výskyt koronaviru," uvedla na stránkách školy ředitelka Renáta Čalová Wapieniková. Hladká uvedla, že průběh nemoci je u obou pacientů mírný.