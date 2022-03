„Zajistili jsme exempláře chráněných druhů jako ořešník kropenatý, los evropský, tetřev hlušec, káně lesní, bobr evropský, včelojed lesní a zmražené kadávery rysa ostrovida a krahujce obecného. V průběhu prověřování se podařilo zjistit, že pravděpodobně došlo k usmrcení dvou rysů,“ informovala mluvčí celníků Martina Kaňková.

Záchrana s rozbrušovací pilou. Muž chtěl krást věci z kontejneru, uvízl v něm

Dodala, že to potvrdila ALKA Wildlife, která jednoznačně určila, že rys ostrovid zajištěný v mrazícím boxu je jiný než rys, jehož měl muž na fotografii a který byl pravděpodobně také zastřelen. Jenže vyšetřování neprokázalo, že by na vzácné šelmy vyslal smrtící kulku právě Bohumil M. A on sám to popřel. Rys byl podle něj nalezen uhynulý v lese.

Odsouzen tak mohl být jen za to, že v mrazicím boxu měl bez povolení zastřeleného rysa a kromě něj doma či v kanceláři své firmy další chráněná zvířata či jejich části – krahujce obecného, losa evropského, tetřeva hlušce, bobra evropského a další.

„Obviněnému byl za přečin neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami uložen peněžitý trest v celkové výši 90 tisíc korun,“ řekl Deníku klatovský soudce Petr Sperk, jenž rozhodl trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. Verdikt ještě není pravomocný, ale dá se předpokládat, že odpor si nepodá ani jedna ze stran.

Státního zástupce vyzýval k orálnímu sexu. Vrah musel ze soudní síně

Bohumil M. tak bude moci zůstat i nadále myslivcem. Nejspíše mu bude vrácena i zajištěná zbraň, ale na zbrojní průkaz si bude muset počkat pět let. O tom, zda mu budou vrácena zajištěná zvířata, vede nyní řízení s ministerstvem životního prostředí.

Šokující verdikt

Společnost ALKA Wildlife, která se zaměřuje na výzkum a ochranu volně žijících živočichů, verdikt soudu šokoval.

„Je to podle našeho názoru absolutně neadekvátní trest, věřili jsme alespoň v podmínku. Věřili jsme, že důkazy dostatečně prokazují, že ten člověk upytlačil dva různé rysy. Jednoho měl i se zbytkem střeliva v mrazáku. Nevím, co by se muselo stát, jaké by musely být důkazy, aby se uznalo, že je to pytlák, který zastřelil chráněný druh. Nejhorší pro nás je, že ten člověk bude dále pokračovat v myslivecké činnosti,“ posteskla si Tereza Mináriková z ALKA Wildlife.

Upozornila, že pytláctví je nyní tak intenzivní, že může mít fatální dopad na celou rysí populaci u nás.