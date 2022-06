Minulý víkend se ho společně se sousedy snažili dostat do parku. Vypadalo to, že opeřenec skončí každou chvíli pod koly projíždějícího auta. „Moc nechybělo. Mezi zaparkovanými auty vkročil na silnici a řidič ho neviděl. Kdybych auto nezastavila, je pod ním. Huš do parku!“ popoháněla Olomoučanka páva, který si z dramatického okamžiku nic nedělal.

Právě jaro, období toku, je každoročně dobou, kdy bývají se samci páva korunkatého starosti, protože opouštějí Smetanovy sady, kde mají zimoviště, a vyrážejí prozkoumat Olomouc. „Jaro je skutečně obdobím, kdy pávi opouštějí své obvyklé teritorium a vydávají se dál do města,“ potvrdil mluvčí Výstaviště Flora Olomouc Michal Poláček.

Podle Flory by ale řidiči neměli před pávem na ulici zastavovat. „Ten poté může zůstat stát na vozovce, a tak vzniká opravdová dopravní komplikace. Před pávem na silnici by řidiči měli pouze výrazně zpomalit, aby byl nucen odejít. V parku se zatím nikdy nestalo, že by páva někdo přejel – vždy uskočí,“ vysvětloval mluvčí.

Pokusy kolemjdoucích Olomoučanů o odchycení toulajícího se páva jsou marné. Podle Flory skončí tyto snahy nezdarem na 99 procent. „Jsou chováni volně a chytit se nenechají. Po případném odnesení do parku jim nic nebude bránit v jejich další objevné cestě do města,“ poznamenal k podobným nápadům Michal Poláček.

Na páva s rojnicí

Pávi jsou roky velmi oblíbenou atrakcí olomouckého parku, bohužel jejich toulání je podle odborníků vlastnost, kterou není možné je odnaučit.„Pokud se má chov pávů v parcích zachovat, tak tuto jejich vlastnost musíme na jaře akceptovat a počkat, až je to zase přejde,“ dodal tiskový mluvčí výstaviště.

Kvůli pavímu tulákovi vyrazili koncem března do akce strážníci městské policie, které zburcovali nervózní řidiči. Několik se jich obrátilo nejen na městskou policii, ale také na linku 112 s tím, že se zvíře pohybuje po ulicích Nerudova a Havlíčkova a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

Strážníci páva v Nerudově ulici opravdu našli. Udělali menší rojnici a po chvilce vyjednávání nakonec zvíře zahnali do jeho výběhového teritoria.

Výstaviště Flora Olomouc v současné době chová celkem 15 pávů – kohoutů i slepic. Toulá se pravděpodobně už jen jeden odvážlivec.

Páv korunkatý se zcela běžně chová v zámeckých parcích a zahradách, například v Buchlovicích, Kroměříži nebo Čechách pod Kosířem. Pozoruhodný je na samci, kromě jeho charakteristického hlasitého volání, jeho ocas. Paví ocas ale ve skutečnosti ocasem není. Obdivovanou vlečku s pery s „pavím okem“ tvoří prodloužené vrchní krovky ocasní. Dospělí samci mohou i s vlečkou měřit i přes dva metry.