Slovenská metropole nyní zahájila soutěž o zhotovitele, do konce volebního období by v jejích ulicích mělo být až 1000 kusů těchto laviček. Bratislava má primárně zájem o lavičky, ale obdrží podlicenci i na další prvky pražského mobiliáře.

„Jsem nadšený z toho, že se bratislavskému kolegovi Matúšovi Vallovi zalíbily pražské lavičky a nyní budou zdobit také bratislavské ulice. Vazby mezi Českou republikou a Slovenskem mají velkou historii a jsou dlouhodobě nadstandardní. Země i po rozdělení zůstávají propojené a ve spoustě věcí se můžou Češi od Slováků učit. Pražský mobiliář je takovým obývákem Prahy, pracujeme na jeho vizuálním sjednocení od zastávek až po stojany na kolo, aby se v našem městě cítili dobře Pražané i návštěvníci,” říká primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Vítězi architektonické soutěže na provedení pražské lavičky se už před časem stali Michal Froněk a Jan Němeček, kteří v roce 1990 založili designérské a architektonické studio Olgoj Chorchoj. Společně jsou držiteli řady prestižních českých i zahraničních ocenění. V současné době jsou profesory Ateliéru produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V Praze dochází k obnově laviček poté, co doslouží ty předchozí.

Lavička z Krtečka

„Dizajn lavičky nadväzuje na starú dobrú československú lavičku, ktorú mnohí z nás poznajú z detstva. Napadlo nás, že tento krásny dizajn by sa cítil doma aj v Bratislave. Poučili sme sa tiež, že v Prahe architektonická súťaž trvala skoro dva roky a bol to komplikovaný proces. A do bratislavských ulíc chceme čo najskôr dostať viac pohodlných miest na sedenie. Preto sme oslovili Prahu, či by sa o svoj dizajn s nami podelili,” dodává Matúš Vallo primátor Bratislavy.

Jako první a nejdůležitější prvek vznikla čtyřnohá lavička inspirovaná tradiční dvoubarevnou pražskou parkovou lavičkou známou třeba z kultovního Krtečka. Následně vznikla ucelená řada dalších prvků.

„Jsem rád, že můžeme Matúšovi, který je skvělý primátor a kamarád poslat touto formou přátelský pozdrav a povzbuzení do další práce pro nejbližší sesterské město,” říká náměstek pražského primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Set prvků je celistvý a podporuje záměr města Prahy sjednotit prvky mobiliáře, zároveň je v souladu s Manuálem veřejných prostranství Prahy. Set zapadá do kontextu pražského prostředí, a to jak historického, tak soudobého.

Pražský mobiliář získal ocenění

„Spolu s lavičkou pribudnú do Bratislavy aj ďalšie prvky mobiliáru podľa českého vzoru, kôš a stojan na bicykle, vďaka tomu, že ide o jednotný set troch prvkov, bude mať postupne Bratislava zjednotené nové prvky mobiliáru,“ doplnil riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy Ján Mazúr.

„Nová podoba pražského mobiliáře získala v minulém roce nejvyšší ocenění v rámci mezinárodní soutěže Red Dot Design Award za design městského nábytku. To jen dokládá další z mnoha úspěchů vedoucí k proměně Prahy ve světovou moderní metropoli, jsme proto rád, že se o tento úspěch podělíme spolu s Bratislavou,“ dodává Jan Chabr, pražský radní pro majetek.