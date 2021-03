Soud začal projednávat případ Iráčana, kterého obžaloba viní z toho, že z Česka odjel bojovat za Islámský stát (IS). Vátik Muhammad Júsif Sammarraí je stíhaný jako uprchlý, protože není zřejmé, kde se nyní nachází. Jeho otec ve středu ve svědecké výpovědi vyjádřil přesvědčení, že syn zahynul pod troskami v Mosulu. Šestadvacetiletému muži hrozí za teroristický útok a za účast na teroristické skupině 12 až 20 let vězení a případně i propadnutí majetku.

Soudní přelíčení. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Igor Šefr

Sammarraí se narodil v Bagdádu. Do Česka přijel za otcem, který v zemi dříve studoval a v roce 2005 se v ní usadil. Syn chtěl původně navštěvovat českou vysokou školu, našel si také českou přítelkyni. Později ovšem odjel. Podle státního zástupce Martina Bílého zamířil v lednu 2015 do Istanbulu, odkud se pak dostal na území severního Iráku, které tehdy ovládal IS.