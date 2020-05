Podle vyjádření starosty města Karla Otavy však aktuálně na místě žádná voda není a jedná se pouze o snahu zabránit vybudování připraveného projektu. Situací se budou zastupitelé zabývat v půli června. Náměstek hejtmanky Miloš Petera pro Deník uvedl, že uváděné připomínky budou zohledněny při vypracování studie EIA, která posoudí vliv celého projektu na životní prostředí.

Podle ochranářů a opozice se jedná o biologicky i vodohospodářsky cenný mokřad. „Považujeme za absurdní situaci, kdy ministři životního prostředí i zemědělství za ANO a ČSSD bijí na poplach v boji se suchem a zároveň na lokální úrovni stejné strany prosazují likvidaci mokřadu a zástavbu zemědělské půdy,” říká opoziční zastupitelka Martina Tužinská Synková. Podle jejích slov by měl být chystaný projekt uskutečněn na jiném místě. „Jakkoli může být Svět záchranářů zajímavou místní atrakcí, domníváme se, že pro tento projekt by bylo vhodnější najít jiné umístění,“ doplnila zastupitelka.

Starosta Karel Otava nechce předjímat výsledek jednání zastupitelů v červnu. Podle něj však aktuálně na místě voda není a případný význam mokřadu by měli posuzovat odborníci. Současné aktivity ochranářů, opozice a části obyvatel vnímá jako pokus o znemožnění realizace projektu Světa záchranářů. „Na místě byla voda v únoru poté, co více zapršelo. Nyní tam žádná není. Není to o tom, že bychom nechtěli ve městě místa, kde se dá v zadržovat voda. Máme i v územním plánu vyčleněná místa, kde by taková místa mohla být včetně třeba rybníčku,“ řekl Karel Otava. Postup koalice na červnovém jednání je podle jeho slov v tuto chvíli předčasné řešit.

Vzácná přírodní lokalita

Odborníci však místo považují za vzácnou přírodní lokalitu, pro kterou se mezi místními vžívá označení Žabák. Podle krajinné ekoložky Kateřiny Lagner Zímové je pozemek o celkové výměře 88 tisíc metrů čtverečních velmi cenným mokřadním ekosystémem, v němž se koncentruje hned několik zákonem chráněných zájmů. Lokalita je zvláště cenná z hlediska zadržování vody v krajině a svým rozsahem i charakterem má významný vliv na mikroklima okolní krajiny.

V podobném duchu se vyjádřil i Radek Lučan z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Území má jako ostrůvek mokřadních biotopů v jinak suché intenzivně obdělávané krajině velký význam zejména pro ptáky, nejen pro druhy hnízdící, ale také jako tahová zastávka v průběhu migrace,“ říká Radek Lučan. Průzkum zjistil výskyt 4 druhů obojživelníků, 2 druhů plazů, 79 druhů ptáků a 8 druhů savců. Lučanova zpráva uvádí, že 15 druhů patří do kategorie ohrožených, 22 do kategorie silně ohrožených 4 druhy dokonce do kategorie kriticky ohrožených. Mokřad je stanovištěm například pro jeřába popelavého, dudka chocholatého nebo bekasiny otavní. Lokality si vysoce cení i místní spolky myslivců a rybářů.

Zdroj: Youtube

Okrajem mokřadu je plánován obchvat města, jehož výstavbu podporují koalice i opozice. Podle opozičních zastupitelů výstavba obchvatu neznamená pro zachování mokřadu zásadní ohrožení. Výstavba komplexu Světa záchranářů s velkokapacitním parkovištěm by však podle nich vedla ke zničení mokřadu.

K projektu Světa záchranářů bude kraj teprve vypracovávat studii EIA vlivu na životní prostředí. Podle náměstka hejtmanky pro životní prostředí Miloše Petery budou uváděné skutečnosti zohledněny. „V rámci projednávání budou vypořádány veškeré dopady na životní prostředí,“ uvedl Miloš Petera. Pokud by studie ohrožení skutečně prokázala, připustil i starosta Karel Otava, že na místě nic stát nebude.