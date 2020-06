Povodeň vzala rodině policisty z Břevence to nejdražší. Kolegové pořádají sbírku

Bleskové záplavy, které zasáhly v noci na pondělí 8. června šumvaldskou místní část Břevenec, krutě zasáhly do života tamního obyvatele a policisty Petra Večeři a jeho dvou dětí. Přišli o to nejdražší, co měli, Petr o manželku a děti o maminku.

Večeřovi na archivním rodinném snímku. Z klipu Policie ČR avizujícím sbírku na podporu tragédií zasažené rodiny z Břevence | Foto: Policie ČR. Repro a koláž: DENÍK