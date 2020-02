Vzácné rajky, kterých je v Evropě jen několik kusů, banánovce nebo kriticky ohrožené majny Rotschildovy nyní pravděpodobně několik týdnů neuvidí návštěvníci děčínské zoologické zahrady. „Z preventivních důvodů jsme umístili všechny ptáky do vnitřních ubikací, uzavřeli jsme také Ptačí dům, kde máme velmi vzácné ptačí druhy. Postupujeme podle doporučení veterinární správy,“ řekla ředitelka děčínské zoologické zahrady Kateřina Majerová.

Kromě jednoho ohniska na Vysočině zaznamenali veterináři výskyt nemoci, jejíž některé kmeny jsou přenosné i na člověka, také na Slovensku a v Polsku. Přestože jsou tato místa vzdálená stovky kilometrů, nechtějí veterináři ponechat nic náhodě. „Nemoc je přenášena divoce žijícími ptáky, pro něž zpravidla vzdálenost v nízkých stovkách kilometrů není nic nepřekonatelného,“ vysvětlila Majerová.

V chomutovském zooparku prozatím žádná mimořádná opatření nechystají. „Velkou část ptáků umisťujeme na zimu každoročně do ubikací, protože by chladné počasí nevydrželi. Jde například o pelikány, plameňáky, volavky nebo kolpíky. Tím je riziko, že by došlo k přenosu, výrazně sníženo,“ přiblížil hlavní zoolog Miroslav Brtnický. „Situaci ale sledujeme a v případě potřeby bychom přesunuli do uzavřených prostor i další ptáky,“ dodal.

V ústecké zoo začali krmit a napájet zvířata pod přístřešky, aby k jídlu a pití neměly přístup volně žijící kusy. „Pokud to bude nutné, přestěhujeme ptáky žijící venku do chráněných pavilonů,“ uvedla mluvčí ústecké zoo Nikola Roštejnská

Důležité je problémy hlásit

Chovatelé musí případné potíže hlásit veterinární správě. „Mají povinnosti hlásit změny v příjmu krmiva nebo snížení snážky. Musí také zajistiti biologickou ochranu chovu, tedy aby se chovaná drůbež nedostala do kontaktu s volně žijícím ptactvem,“ vysvětlil ředitel krajské veterinární správy Petr Pilous. Podle jeho slov ptačí chřipku přenáší především vrubozubí, jako jsou například kachny, které budou nyní přilétat.

Příznaky ptačí chřipky jsou podobné té lidské. Ptáci navíc mají načepýřené peří a velmi často hynou. Pokud někdo najde více uhynulých kusů, měl by to nahlásit veterinární správě. „Je důležité říct, že u kmenu H5N8, který se nyní šíří, nebyl prokázán přenos nemoci na člověka,“ doplnil Pilous.

Ptačí chřipka

Co je to: virové onemocnění postihující ptáky

Koho postihuje: volně žijící ptáky, drůbež (slepice, krůty, kachny a husy), ale i jiné ptáky chované v zajetí

Jak se projevuje: postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a do dvou dnů masivně hynou

Přenos na člověka: riziko je nízké, přenos z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku 1997 popsán