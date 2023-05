I když je Ferda Mravenec pracovitý a sympatický, doma ho nikdo mít nechce. Je totiž známo, že když se někde objeví jeden mravenec, zpravidla ho následuje předlouhý zástup jeho druhů. A to znamená, že naše domácnost má problém. Způsobů jak se zbavit mravenců je mnoho, ale pokud nechceme použít kupované chemické přípravky, můžeme na ně zkusit vyzrát domácími prostředky, například těmi, jejichž odér mravencům vadí a odpuzuje je.

V přírodě mraveniště chráníme, doma je však nikdo nechce. | Foto: Deník/Roman Dušek

Mravenci se v domácnostech objevují ve dvou hlavních vlnách. Před zimou jsou to malí faraoni, kteří hledají úkryt a ochranu před chladem a od jara do podzimu po domech rádi pochodují malí černí mravenci.

Lákavé zbytky

Co vlastně mravence do domácnosti vábí? Je to jídlo, obzvláště pokud je volně dostupné. „Mravenci mají jediné poslání: sbírat suroviny, krmit královnu a chránit kolonii. Pokud jsou pod vaší pohovkou drobky, nebo necháváte zbytky jídla na kuchyňské lince či na stole, může to být zdroj problému s mravenci,“ konstatuje server The Spruce.

Jak domácnost zbavit mravenců:

Malí vetřelci milují i krmivo pro domácí mazlíčky a rádi se pustí do zbytků v miskách. Důležité je tedy uklízet zbytky potravy, ale také zamezit mravencům přístup do domu.

„Ujistěte se, že okenní sítě jsou bez děr a v dobrém a funkčním stavu. Utěsněte praskliny kolem oken a dveřních rámů i praskliny v dlaždicích a zkontrolujte soklové lišty,“ radí The Spruce.

Na mravence platí citrony

Pokud jste jídlo schovali a díry utěsnili, ale mravenci stále pochodují vaším domem, nezbývá, než jim vyhlásit boj. Ještě než se vydáte na nákup insekticidů nebo nejrůznějších pastí a mravenčích bufetů, zkuste mravence vypudit pomocí věcí, které jim nevoní a které nesnášejí. Tyto zásahy však nejsou jednorázové – je potřeba je opakovat, protože až odér vyvane, mravenci by se mohli vrátit.

Mravenci jsou společenský hmyz, což znamená, že když jeden vstoupí do vašeho domova, ostatní ho brzy budou následovat. Podle National Wildlife Federation (NFW) existuje po celém světě více než 12 000 druhů mravenců, přičemž drtivá většina je pro lidi neškodná.

Velmi účinné jsou například citrony. Vymačkejte šťávu z několika plodů, nalijte ji do rozprašovače a postříkejte všechna místa, kudy se mravenci dostávají do domu, i okolí venkovního vchodu. Šťávu je možné naředit vodou v poměru jedna ku jedné.

Zbylou citronovou kůru nastrouhejte nebo nakrájejte na hoblinky, a pak nasypejte ke dveřím a oknům. Mravence to odradí a byt hezky provoní

Roztok do rozprašovače je možné vyrobit i z citronové kůry, kterou hodíme do vody, vše zahřejeme k bodu varu, necháme několik hodin louhovat, a pak scedíme.

Ocet sice není tak voňavý jako citrony, našemu účelu však poslouží stejně dobře. Do rozprašovače nalijte stejný díl vody a octa, promíchejte a roztokem denně postříkejte místa, kde se nevítaní hosté vyskytují.

Osvědčil se také postřik z vody a jedlé sody, který se nanese na podlahy a koberce i na poličky a do zásuvek.

Mátový olej i čerstvá máta zaženou mravence na útěk.Zdroj: Shutterstock

Bojovníci z domácí kořenky

Malým černým trapičům nevoní ani oblíbené koření, které každý najde doma. Například hřebíček nejen léčí zuby, ale také odpuzuje mravence. „Na všechna místa, kde by se mohli mravenci ukázat, zapíchejte, nejlépe již preventivně, jednotlivé kusy tohoto oblíbeného koření. Umístěte hřebíček mezi přepážky, do štěrbin u prahů, do skulin v parketách nebo ve zdi. Hřebíček umístěte i do dolních skříněk kuchyňské linky,“ radí iReceptář.

Jako účinný přírodní repelent funguje také voňavý bobkový list, který se vejde do všech škvír a spár. Jeho listy je dobré nechat ve spíži i kuchyňských zásuvkách, mezi prahem a zárubněmi, pod okenními parapety a na dalších místech, kudy by mravenci mohli putovat.

V nelítostném boji zkuste použít také skořici. Nasypte ji na mravenčí trasy a její silné aroma se o zbytek práce postará.

A rozhodně bychom neměli zapomenout na ohromující schopnosti pepře. „Postačí smíchat černý pepř, ideálně čerstvě namletý, nebo kajenský pepř s vodou a naplnit touto tekutinou postřikovací lahvičku. Sprej využijte na všech možných místech, kterými mravenci ve vašem domě procházejí,“ dpopručuje iReceptář.

Kávová sedlina a voňavé oleje

Mravenci zřejmě nepatří mezi milovníky kávy, protože podle webu Country Living je dokáže od návštěvy odradit kávová sedlina nasypaná u míst, kudy vnikají do domu.

Vadí jim také mátový olej. „Pokud máte v koupelně nebo kuchyni mravence, nalijte trochu mátového oleje na vatové tampony a rozmístěte je po místnosti. Možná to nevypadá pěkně, ale je to spolehlivý způsob, jak udržet mravence na uzdě, protože je tento odér odpuzuje,“ radí Country Living. Pokud nemáte po ruce mátový olej, použijte namísto tamponů čerstvé lístky máty.

Velmi účinným prostředkem k odpuzení mravenců je tea tree olej nastříkaný rozprašovačem na místa, kde se vyskytují. Také tea tree olej je možné nanést na vatové tampony nebo papírové kapesníky rozmístěné po bytě, na poličkách či ve skříňkách a zásuvkách - na každý kápněte čtyři až pět kapek. Jeho odér je velmi výrazný a mravencům vadí.

Čarovná křída a kvasnice

Trochu zvláštní metodou je použití obyčejné bílé křídy. Stačí křídou nakreslit čáry na místa, kudy pochodují mravenci, nebo ji rozdrtit a rozsypat. Uhličitan vápenatý, který křída obsahuje, je od dalšího pochodu odradí. Mravenci nemají rádi ani vůni kari, čerstvé okurky a cibule.

Osvědčilo se také použití kukuřičné škrobové moučky. Nemá výrazný odér, takže mravence neodežene. Namísto toho je zahubí, protože nejsou schopni ji strávit. Osudné jim mohou být také kvasnice smíchané s medem nebo s vodou a cukrem.