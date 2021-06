Hložek začínal v Ivančicích, ovšem už v kategorii do osmi let oblékal dres Zbrojovky na střídavé starty například v mezinárodních turnajích. „Měl jsem tu čest trénovat velmi silný ročník, v přípravce se sešli Lukáš Vorlický, který je nyní v Bergamu, Adam Stejskal s Tondou Svobodou, kteří jsou v akademii Salcburku, Adam Obert je v Sampdorii Janov, velmi šikovný byl Enrico Canales. Nemyslím si, že by se někdy stalo, aby se v jednom týmu už v přípravce sešlo šest kluků, kteří se dostali do reprezentace do patnácti let. Adam byl už v tu dobu na čele,“ řekl Chaloupka.

Hložkova přednost už tehdy spočívala v kvalitním zakončení. „Už v tom věku ho měl vysoce nadstandardní oběma nohama. Hlavně se výjimečně dobře rozhodoval, kdy zakončit levou, pravou, hlavou, kdy udělat kličku, měl skvělý výběr místa a v sobě instinkt zabijáka. Byla opravdu radost s ním pracovat. Jsem rád, kde teď je, a stoprocentně si to zaslouží. Říkali jsme si, kdo jiný by to měl někam dotáhnout než on,“ sdělil šéftrenér přípravek.

K úspěchu předurčovala Hložka také jeho povaha. „Je to vítězný typ, měl v sobě vždy naprosto neuvěřitelnou nezdolnost a touhu vítězit v nejlepším slova smyslu. Dokud byla šance vyhrát a že může dát gól, dělal pro to maximum. Nejspíš si uvědomoval nároky a tlak na něho. Až pár gólů dal, uklidnil se, že splnil úkol. Už tehdy mě zaráželo, jak se s tlakem vyrovnával, zvykl si na něj a možná to rozhodlo, že se dokázal prosadit v dospělém fotbale,“ přemítal Chaloupka.

UMĚL SI HRÁBNOUT NA DNO SIL

Taky hrál první ligu, posbíral 107 startů a šest gólů za Brno, Uherské Hradiště, Jablonec a Plzeň, takže může porovnávat. „Adam měl už jako dítě zcela mimořádnou schopnost hrábnout si na dno svých sil, tedy morálně-volní vlastnosti. Za čtyři roky, co jsem ho trénoval, můžu s čistým svědomím říct, že nebylo utkání, kterému by nedal sto procent. A to byl malé dítě. Spousta mých spoluhráčů v lize nebyla připravená mentálně tak jako Adam,“ podotkl pětačtyřicetiletý Chaloupka.

Hložkovi určitě pomohlo i zázemí, které rodiče vytvořili jemu i bratru Danielovi, jehož kariéru zabrzdily zdravotní problémy. „Tatínek byl velmi dobrý házenkář a ukazuje se, že Adam má postavu po něm. Velmi vyzdvihnu podporu a úsilí rodičů, od začátku šli touto cestou a obětovali pro své děti všechno. Dali si cíl vytvořit jim maximální podmínky, aby uspěli,“ řekl Chaloupka.

Přes nesporný talent nynější útočník pražské Sparty vynikal už v přípravce málo vídanou pílí. „Byly to malé děti, takže jsme dělali hlavně zábavné hry. Pamatuji si, jak mě prosil, ať nekončíme s cvičením, že je super. Tak jsem mu odpovídal, že se mu třeba bude líbit další. A on na to pak: Trenére, tak budeme dělat ještě znovu tohle cvičení,“ líčil šéftrenér.

Už v pondělí zahájí Hložek s českou reprezentací mistrovství Evropy duelem proti Skotsku. „Dovedu si představit, že do turnaje vstoupí jako černý kůň, i když bych mu to přál od první minuty. Věřím, že má schopnosti, aby nějaké utkání rozhodl. To pro něho bude odrazový můstek k opravdu velké kariéře, kterou mu všichni přejeme,“ doplnil Chaloupka.