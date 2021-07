„Když postoupili ze skupiny, říkal jsem, že je to solidní výsledek,“ tvrdí Karel Piták, bývalý reprezentant a expert Deníku pro Euro. „Ale po výhře v osmifinále nad Nizozemskem už je to jasný úspěch,“ vysvětluje.

?? "Když běžíte s vlajkou a všichni křičí, tak cítíte národní hrdost, jste pyšní na celou zemi, na lidi kteří vám fandili a myslíte na rodinu. Chtěl bych to zažít ještě jednou," říká @Coufi5 ?#ceskarepre #euro2020 pic.twitter.com/gxgSGAmcg6 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) July 1, 2021

Příznivý výsledek je však možné vyšperkovat, jak by řekl Jan Koller, nejlepší střelec reprezentační historie.

Z Baku do Londýna

Jak na to, je zřejmé. Je potřeba udolat ve čtvrtfinále Dánsko. K zápasu tým odletěl ve čtvrtek. Opustil Prahu, definitivně. Pokud uspěje, přesune se z Ázerbájdžánu do anglické metropole. V Londýně se odehrají obě semifinále i finále.

„Je velká šance přejít přes Dány. Ale ono to platí i pro soupeře, který to cítí podobně,“ glosuje šance Jiří Jarošík. „Je to podobné mužstvo, jako je naše. Bez velikánských hvězd, ale opírající se o týmový výkon. Hrají velmi koncentrovaně a takticky vyspěle.“

Bizarní destinace

V hlavním městě Česka přitom mančaft strávil celý šampionát. Kvůli covidovým restrikcím ve Skotsku létal na zápasy skupiny v Glagow a Londýně i na osmifinále v Budapešti.

Nyní vyrazil do bizarní destinace, do Baku. Vlastně nikomu se tam nechce, tak to je. Vždyť byl zrušen i let českých fanoušků. Zájem nebyl dostatečný.

„Myslím si, že budu mluvit za všechny. Hrát čtvrtfinále Eura mezi Českem a Dánskem v asijské zemi je nešťastné. Smysl to moc nedává,“ je rezolutní záložník Michal Sadílek, jenž nastoupil v závěru zápasu s Nizozemskem. „Já nemám ani rád přelety, nejdál jsem byl zatím v Kataru s PSV Eindhoven.“

Spoléhal na to, že při letu usne a překoná posun. Ten je dvě hodiny. V sobotu se začíná v 18 hodin středoevropského času, v Ázerbájdžánu bude o dvě hodiny víc.