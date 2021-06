Mezi dospělými dosud hrál za Teplice, Slavii a nyní za Spartak Moskva. Kde byl, výrazně se prosadil. Teď i v národním týmu, v jehož dresu si poprvé zahraje na evropském šampionátu dospělých. „Důležité jsou jeho charakterové vlastnosti. Odmalička byl poctivý a pracovitý kluk, který měl rád fotbal. To je základ, který ho dovedl na tuto úroveň,“ řekl o Královi Pavel Šustr, jeden z jeho mládežnických trenérů ve Zbrojovce Brno.

V ní strávil pouze pět let, v roce 2012 totiž ve svých čtrnácti přestoupil do Slavie. „Věděli jsme, že má talent a rozhodně nám vadilo, že odešel. Takové věci se ale ve fotbale stávají,“ hlesl Šustr a dodal: „Ve Slavii mu pomohli, aby se dostal na vrchol. Ukázalo se, že to byl správný krok.“

S fotbalem ale Král začal v jiné Slavii. V té Moravské v Brně. Pak si ho jako devítiletého vytáhla Zbrojovka. „V jeho ročníku jsme měli poměrně dost šikovných kluků. Myslím, že v té době úplně nevyčníval. Určitě ale patřil k hráčům, kterých si člověk na hřišti všiml,“ poznamenal Šustr.

Při Králově vzestupu hrála významnou roli také jeho rodina. „V ní měl velkou podporu. Všichni se o něj starali tak, aby se fotbalu mohl věnovat naplno, což bylo důležité,“ pravil Šustr.

Jejich péče se vyplatila. Důkazem je i angažmá v Rusku, kde mu vedení Spartaku nabídlo lukrativní smlouvu. A na rodiče Král rozhodně nezapomněl. „Dřív jste se starali vy, dneska je řada na mně,“ napsal už dřív na svém Instagramu.

Reprezentační záložník si hodně zakládá na dobrém psychickém nastavení a zdá se, že v hlavě má všechno srovnané. „Navenek působí psychicky dost silný. Ne jen jak mluví, ale i v těžkých zápasech je schopný podávat kvalitní výkony, což už několikrát ukázal. S tím určitě souvisí jeho mentální vyspělost,“ zdůraznil Šustr.

Otázka je, kam Král zamíří po Euru. Dost hlasitě se mluví o zájmu anglického West Hamu. Je už čas, aby se přesunul do Premier League, jedné z nejlepších lig na světě? „Vždycky je to otázka, jak do toho v novém angažmá naskočí a jak se tam chytne. Myslím ale, že Alex je hráč, který by s tím neměl mít zásadní problém,“ dodal Šustr.