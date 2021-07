„Vzpomínám si, jak fotbalem žilo celé Dánsko. Pro naši zemi to byl nejkrásnější moment v dějinách,“ vzpomíná brankář Leicesteru. „Kéž bych to dokázal taky, táto,“ zasnil se.

Když otec Peter viděl synovo nadšení pro fotbal, rozhodl se jej vzít na pár svých tréninků s týmem Manchesteru United. A že to byla pořádná smetánka. Malý Kasper podával míče hráčům jako Ryan Giggs, Gary Neville nebo Eric Cantona.

Schmeichel starší se v roce 1999 rozhodl opustit rušnou Anglii a dohrát hvězdnou kariéru v Portugalsku. To znamenalo rovněž přesun dravého syna, který snil o gólmanské kariéře. A tak jej po roce přihlásil do akademie Estorilu, kde se rodily první krůčky brankářské legendy.

Jenže po dvou letech je Portugalsko omrzelo a následoval návrat na Britské souostroví. Otec i syn zamířili do organizace Manchesteru City. Kasper se otrkával v juniorské soutěži, otec bavil zaplněné tribuny.

„Byl to splněný sen. Nikdy jsem si nedokázal představit, že bych s tátou působil v jednom klubu,“ zavzpomínal Schmeichel junior. Dánská pýcha neměla obdoby.

Psal se rok 2003 a Peter Schmeichel definitivně ukončil profesionální kariéru. Zhasla tak svíčka možná největší osobnosti v dánských fotbalových dějinách. A syn zůstal sám. V Citizens panovala nevídaná konkurence, prosadit se ve společnosti Joea Harta či Davida Jamese bylo nad Kasperovy síly.

Zdroj: Youtube

Následovaly čtyři roky hostování. Na přípravu se vždy vrátil, ale nikdy nepřesvědčil natolik, aby si jej v Manchesteru nechali. Na úplné dno si sáhl v roce 2010, kdy chytal až ve čtvrté anglické lize. Být jako táta? Iluze se vzdalovala.

Největším fanouškem byl však stále právě jeho otec. „Nepřestávej a věř, ty to dokážeš,“ říkával Kasperovi.

A jeho slova byla svatá. V roce 2011 přišla lukrativní nabídka z tehdy druholigového Leicesteru, který ho přivedl jako spasitele v cestě za Premier League.

Bingo. Trefa do černého. Schmeichel se v pětadvaceti podruhé narodil. Nová šance mu vlila do žil nevídanou porci energie a kariéra se rozjela na plné obrátky.

O rok později poprvé nakoukl rovněž do národního týmu a zdálo se, že Peter bude mít přeci jen úspěšného pokračovatele.

Football is nothing without the fans ? pic.twitter.com/toadlJQQlO