V pondělí sledoval, jak jeho následovník v reprezentačním dresu Patrik Schick levou nohou ze vzdálenosti 45,4 metru poslal míč do skotské brány. Jde o absolutní rekord v délce pokusu v historii evropských šampionátů. „Byla to nádhera,“ pokyvoval osmašedesátiletý Štambacher, který má ve sbírce zlato z mistrovství Evropy 1976 a o čtyři roky později přidal bronz.

Před utkáním jste tipoval českou výhru 2:1. Asi vás nemrzí, že národní tým vyhrál 2:0.

Kdyby býval Vaclík zázračně nechytil střelu nohou, tak jsem se i trefil. (úsměv) Zápas nebyl žádná krása, co si budeme povídat. Předpokládal jsem takové utkání, Skoty prostě nemusím, Jsou to bijci, dávají góly ze standardních situací, jinak se nedostávají do obrovských šancí. Když hrajete proti Skotům, přizpůsobíte se jejich stylu, říkám tomu taková pačuláda, kdy se lepší mančaft přizpůsobí horšímu.

Pačuláda?

Víte, Skotové dokážou centry, hlavičky, standardní situace, ale že by si něco vytvořili, to ne. Pamatuji si zápas za Duklu s Evertonem. To jsou sice Angličané, ale bylo to něco podobného. Za celý zápas u nich jsme se jedinkrát dostali k bráně, dali jsme náhodný gól a 1:2 prohráli. Pak přijeli na Julisku a nebyli za půlkou oni. To je anglický fotbal, i když teď tam hraje hodně jiných Evropanů. Měl jsem jen strach z toho, že Skotové hrají doma. Kdyby se utkání konalo jinde, nebavil bych se o tom, že nevyhrajeme. Doma se dokáží zbláznit, venku jsou poloviční. To jsem zažil na vlastní kůži, když jsem hrával.

Líbil se vám aspoň český výkon proti Skotsku?

Koukali jsme s klukama v práci a extra mě nezaujal. Vynikající byl Vaclík a samozřejmě Schick, jinak spíš průměr.

Patrik Schick vstřelil dva krásné góly. Překvapil vás?

Patrika jsem upřímně dosud neviděl moc dobře zahrát. Prosazoval se v Sampdorii Janov víceméně, když střídal a měl plno síly. Přišel na hřiště na dvacet pět minut, pak byl schopen dát gól a ještě jeden připravit. Když nastoupil od začátku, většinou byl střídaný, protože se mu tolik nedařilo. V AS Řím moc nehrál, neměl šanci dostat se do sestavy přes Džeka. Fotbalista to samozřejmě je, ale zvlášť mě zaujal až proti Skotům.

Výstavní gól z poloviny hřiště ukazuje vytříbenou levačku, která zdobila i vás…

To byl strašně těžký kop z takové dálky. Bylo vidět, že se balon krásně stočil a letěl do brány. Kdyby kopal čistým nártem, tak by byla spíš náhoda se takhle trefit, ale on balon krásně zatočil. Nevím, kde v tu chvíli stál gólman, místo aby byl na trestňáku, stál snad deset patnáct metrů v poli. Ovšem Schickův gól hlavou byl taky pěkný.

Tomáš Vaclík nebyl před šampionátem jasná gólmanská jednička. Ukázal podle vás, že si důvěru zaslouží?

Samozřejmě, je to dobrý brankář. Když chytil míč nohou, byl to trochu reflex a taky trochu náhoda, ale šlo o vynikající zákrok a podle mě to bude zákrok šampionátu. Stejně jako Schickův gól se může stát nejhezčím na mistrovství. To byly krásné fotbalové okamžiky.

Kde jste viděl rezervy českého výkonu?

Zbytečně jsme se zbavovali balonu, když chybělo deset, patnáct minut do konce, několikrát zůstali volní stopeři i brankář, přesto šel párkrát balon do autu. Hráči ho mohli víc podržet, poslat Vaclíkovi, za stavu 2:0 už ho Skotům neměli půjčit. S Chorvaty to bude jiný zápas, jsou na tom lépe technicky, všichni hrají ve vynikajících týmech, jde o výborné fotbalisty. Ovšem hra proti technickému mančaftu nám může vyhovovat, třeba budeme hrát lepší fotbal než se Skoty. Záleží, zda nás hodně přehrají, nebo ne.

Máte obavu o pevnost stoperské dvojice? Ondřej Čelůstka s Tomášem Kalasem neoplývali jistotou.

Nemám. Jarda Šilhavý (reprezentační trenér – pozn. red.) je tam dal, protože lepší v týmu nejsou, nemá cenu víc k tomu říkat. Jednu minelu Čelůstka měl, promáchl právě při té šanci, kdy Vaclík zachraňoval, ale takové momenty se samozřejmě stávají. Nikoho jiného kouč na výběr nemá, tak uvidíme.

Chorvatsko prohrálo úvodní duel s Anglií 0:1, takže potřebuje proti českému týmu uspět. Je to podle vás výhoda?

Máme tři body, zatímco Chorvati nulu, to je pro nás obrovská výhoda. Kdybych si měl tipnout, řeknu, že to skončí 0:0. Měli bychom pak čtyři body a jsme víceméně v pohodě. Samozřejmě utkání může skončit jakkoli, takticky se nedá hrát na 0:0, abychom s Chorvaty hráli zanďoura, ale máme už teď tři body, což je dost důležité.

Věříte v postup ze základní skupiny?

Každopádně věřím. Se třemi body můžeme v klidu hrát fotbal s Chorvatskem i Anglií, nevidím problém. Kdybychom měli nulu, hráči by přistupovali k zápasům úplně jinak, byli nervózní. Takhle je to úplně o něčem jiném. Narazíme na mančafty jako zvon, ale věřím, že postoupíme.