Finále vyústilo v penalty, v nichž se z pěti anglických hráčů prosadili jen dva a Anglie v rozstřelu prohrála 2:3…

Platí slova, co řekl trenér Anglie Southgate o tom, že utkání prokaučoval. Na druhou stranu ale hráče nenasadil na penalty jenom tak. Musel je mít nějak vyzkoušené třeba z tréninku, jen jim to nesedlo.

Jak se vám celkově finále zamlouvalo?

Za mě to byl velmi dobrý fotbal na to, že šlo o finále. Ty bývají často takticky svázané. Možná zápasu pomohl rychlý gól Anglie.

Zaslouží si Italové evropský titul?

Nezklamali v žádném zápase. Rozhodně svým herním projevem nenudili jako třeba místy Španělé, kteří v některých zápasech začali hrát až v posledních minutách nebo když potřebovali dát gól. Italové naproti tomu měli jeden z nejlepších herních projevů, na jejich kombinace se dobře dívalo.

Naproti tomu Anglie zase vytoužené prvenství nezískala..

Je to mrzuté na to, že jde o kolébku fotbalu. Tým měla Anglie dobrý, ale taky je mladý. Angličané jsou trochu zakletí, protože v minulosti měli i daleko lepší výběry, třeba ten kolem Davida Beckhama, a nedotáhli to ani do finále. Přitom jejich liga je jedna z nejlepších na světě.

Hodně se také psalo o pískání fanoušků Anglie na hymny soupeřů a o dalším jejich nevybíravém chování na tribuně. Jak jste je vnímal vy?

Pískání fanoušků při hymnách soupeřů tu bylo asi vždy. Kdyby se hrálo v Itálii, tak Italové asi zapískají na hymnu Anglie. Horší je, jak fanoušci používali laser (proti dánskému brankáři Kasperu Schmeichelovi – pozn.red.). To už totiž na rozdíl od pískání na hymny může mít vliv na průběh utkání.

Některé reprezentace také před výkopem poklekaly na znamení podpory hnutí Black Lives Matter. Politizuje se fotbal na vrcholné mezinárodní úrovni?

Určitě je fotbal zpolitizovaný. Samozřejmě jsem rád, když pomáhá připomenout důležité problémy, když jde třeba o charitu a o pomoc lidem, kteří ji potřebují. Toto je ale ve fotbale přítomné již dlouho. Gesta jako poklekání jsou podle mě už moc.

Šampionát byl specifický tím, že se konal v jedenácti městech v jedenácti různých zemích. Jak se tento formát podle vás osvědčil?

Mně se to nelíbilo. Člověk místy vůbec nevěděl, kde se hraje, kolik tam může být lidí a jak zápas bude vypadat po fanouškovské stránce.

Jak se vám líbily výkony českého týmu?

Měli jsme na postup do semifinále. Tým opravdu není špatný. Byli v něm hráči Slavie, kteří prokázali v sezoně vynikající formu při svém tažení evropskými poháry. Možná bych ve čtvrtfinále do hry poslal některé jiné hráče. Třeba Adama Hložka. Ne proto, že je z jihu Moravy, ale protože vždy, když nastoupil, byl velice nebezpečný. Dokázal se dostat do dobrých šancí.