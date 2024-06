Případ Sadílek? Líšeň hráčům zákazy do smluv nedává, přesto by mohl přijít trest

Hlavní fotbalové téma posledních dní je naprosto jasné. Zranění Michala Sadílka na reprezentačním soustředění v Rakousku, které si přivodil při nesmyslné volnočasové aktivitě – za volantem terénní tříkolky se v Alpách řítil z kopce a po nehodě přijde o Euro. S žádným dalším postihem už však pětadvacetiletý hráč nemusí počítat. Pokud by však podobnou hloupost udělal během rozjeté sezony, mohlo by to být jinak. „Například u nás bychom mohli sáhnout ke snížení platu či sankcím,“ říká líšeňská organizačně-technická manažerka Dagmar Wallová.

Michal Sadílek se kvůli zranění z volnočasové aktivity nezúčastní blížícího se Eura. | Foto: ČTK