Čtyři úvodní kola Moravskoslezské fotbalové ligy blanenští hráči dopláceli na střeleckou nemohoucnost, v pátečním předehrávaném střetnutí však zaslouženě zdolali nováčka z Bohunic 2:1 a v tabulce ho se čtyřmi body předskočili.

Blanenští fotbalisté (v modrém) se dočkali výhry. | Foto: Josef Kratochvíl

Brňanům nepomohlo ani to, že v jejich dresu poprvé nastoupil útočník Tomáš Machálek, který přestoupil z Kroměříže. „Už se potřebujeme konečně odrazit ze sestupových míst, další ztráta by mohla tým uvrhnout do deprese,“ mínil před utkáním domácí trenér Jiří Vorlický.

Začátek střetnutí patřil hostům, hned v úvodním minutě trefil blanenský brankář Petr Nešetřil nabíhajícího Machálka, míč však naštěstí pro domácí putoval vedle branky.

Blanenští se postupně zlepšovali, naopak v obraně hostů se začala objevovat okénka. Po půlhodině se poprvé střelecky prosadila nedávná posila domácích Simon Studený, který propálil hradbu hráčů před sebou.

Výsledky MSFL

Blansko – Bohunice 2:1 (2:0)

Branky: 35. a 45. Studený – 49. Krejčí.

Znojmo – Start Brno 2:3 (0:3)

Branky: 68. Abreu De Sá Vilela, 73. Kilibarda – 6. Zikl, 16. Rogožan, 44. Duda.

Hranice – Zlínsko 0:1 (0:1)

Branka: 18. Kiška.

V závěru poločasu unikl po levé straně Dan Jambor a jeho přihrávku poslal do prázdné brány opět Studený. Po změně stran se nováček dostal do tlaku a ze skrumáže snížil Adam Krejčí. Blízko vyrovnání byl následně Machálek, který se pokusil o akrobatickou střelu přes hlavu.

V závěru už oba týmy předváděly spíše soubojový než kombinační fotbal a přibývaly jen žluté karty. Domácí i hosté se sice ještě dostali do nebezpečných situací, výsledek už se však nezměnil. „Bohunice příliš brzy snížily, my jsme poté zbytečně znervózněli. I tak jsme ale naštěstí výhru zaslouženě uhájili,“ těšilo Vorlického.

Jeho svěřenci tak minimálně do soboty poskočili na jedenáctou příčku, Bohunice jsou čtrnácté. „Příliš jsme chybovali, především v první půli. Chybělo nám něco navíc,“ hlesl kouč hostí František Schneider.

Brněnský Start v pátečním utkání na venkovním hřišti uspěl, když přivezl výhru 3:2 ze Znojma. Hosté vedli po prvním poločase o tři branky, ovšem po přestávce se Znojmo dotáhlo až na rozdíl jediné trefy.

Start před víkendovými duely o dva body vede tabulku, Znojmu patří devátá příčka.

ZDENĚK STANĚK