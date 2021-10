Blansko - Frýdek-Místek 5:1 (3:0) Branky: 20. Mach, 28. a 39. Elekana, 58. Tulajdan, 62. Todorić – 79. Hykel. Rozhodčí: Grečmal – Hubený, Kulička. ŽK: 21. Vengřínek, 64. Konečný (oba Frýdek-Místek). Diváci: 205. Blansko: Nešetřil – Feik (73. Pyš), Fall, Chyla (63. Smrčka), Blažík – Minařík, Mach, Todorić (63. Bakayoko) – Machálek (C), Tulajdan (73. Tenora), Elekana (54. Alexa). Frýdek-Místek: Květoň – Tamajka, Velner (C), Blejchař – Konečný, Juříček, Barkov, Vengřinek – Raab (65. Janša), Kovařík (86. Šponer), Hykel (86. Kulhánek).

Tvořivý fotbalista přestoupil do Blanska už v minulé sezoně, až nyní se však stal stabilním členem základní sestavy. Ve třetí lize už zaujal. „Chtěl bych se ve své kariéře posunout dál a určitě bych rád zkusil druhou ligu. Pořád tam nějaká šance je a doufám, že se mi tahle sezona povede," přál si Mach.

Blansko už v poločase vedlo nad severomoravským celkem o tři zásahy, když se dvakrát prosadil gabonský ofenzivní hráč Guy Reteno Elekana. Po přestávce přidali domácí další dvě trefy. „Věděli jsme, že Frýdek hraje na tři stopery a má volné kraje, což nám vyhovovalo a dostávali jsme se tak do velkých šancí, z čehož pramenily góly. Vepředu jsme se už líp sehráli a dařilo se nám taky díky dobrému presinku získávat hodně míčů,“ pravil Mach.

„Nemám jich moc, protože jsem odehrál hodně zápasů jako defenzivní záložník a do šancí jsem se nedostával. Teď nastupuju na podhrotovém postu, kde mi to sedí a daleko víc si tam věřím. Gólů jsem ale mohl mít i o půlku víc,“ poznamenal odchovanec brněnské Zbrojovky.

Jedenadvacetiletý záložník pak v týdnu vynechal jen pondělní trénink a v sobotu už v duelu jedenáctého kola Moravskoslezské fotbalové ligy přispěl gólem k domácí výhře nad Frýdkem-Místkem 5:1. „Měl jsem akorát strach, aby se mi rána znovu neroztrhla, proto jsem vůbec nechodil do hlavičkových soubojů, ani při obranných standardkách. Naštěstí to nebylo potřeba,“ usmál se Mach.

