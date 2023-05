Značně vyrovnaný průběh nabídlo středeční jihomoravské derby mezi fotbalisty Blanska a Rosic. Zatímco hosté byli lepší v první půli, po vyloučení rosického Davida Kotáska hrozili po změně stran naopak častěji domácí. Nakonec však rozhodly i zkušenosti celku z Brněnska, který od dvacáté minuty vedl a těsný náskok i v oslabení uhlídal až do konce.

Rosičtí fotbalisté (ve žlutém) vyhráli v Blansku 1:0. | Foto: Josef Kratochvíl

Čekal se vyrovnaný třetiligový zápas a ten nakonec opravdu duel mezi dvěma jihomoravskými celky nabídl. Oba týmy si rozdělily poločasy, ve kterém byly aktivnější, v první půli diktovaly tempo hry Rosice. „Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme se dostali do vedení a měli jsme ještě další dobré šance, ale nepovedlo se nám zvýšit a od našeho vyloučení už jsme víceméně jen bránili, Blansko bylo lepší,“ hodnotil rosický kouč Petr Čuhel.

Za úvodní aktivitu bylo jeho mužstvo odměněno ve dvacáté minutě, kdy jej poslal do vedení Jiří Koláčný, Rosice byly nebezpečnější až do přestávky. „V první půli jsem nebyl spokojený s přípravnou fází, kdy jsme dělali nevynucené chyby, ze kterých soupeř šel do několika brejkových situací. Záměr byl, abychom se takových chyb dopouštěli co nejmíň, ale přibližně dvacet minut jsme měli problém s trpělivostí,“ podotkl pro klubový web blanenský trenér Jiří Vorlický.

Po změně stran ale domácí přidali a jejich šance na vyrovnání se rychle zvýšila, když v 54. minutě viděl Kotásek červenou kartu. Blansko však svůj následný tlak nedokázalo přetavit v kýžený gól. „Rosice ukázaly svou defenzivní kvalitu, která vychází z jejich umění i obrovské zkušenosti. My jsme se do zajímavých pozic dostávali poměrně často, ale některé situace jsme nedohráli, výborně chytal i rosický brankář Jan Zádrapa,“ popsal Vorlický.

Cenné tři body tak vyválčily Rosice, které zažívají povedené období, z posledních devíti utkání prohrály jediné. „Daří se nám plnit cíl, který jsme si nastavili, když jsme chtěli hrát v horní polovině tabulky. Máme teď spoustu zraněných hráčů, někteří se teď i víc soustředí na školu nebo práci, takže se nám sestava trochu mění, ale budeme chtít každý zbývající zápas odehrát co nejlíp,“ slíbil Čuhel.

Jeho svěřenci si dál drží pátou příčku, vítězství z Blanska má pro ně o to větší hodnotu, že přes půl hodiny bránili těsný náskok v oslabení. „Blansko je schopné podle soupeře měnit rozestavení i sestavu, třeba proti nám měli domácí některé velmi dobré hráče jen na lavičce. Chystali jsme se na to, že nás čeká tým, který chce hrát fotbal, což se potvrdilo a nám to do vyloučení vyhovovalo. Nedivím se ale, že má Blansko na jaře dobré výsledky, protože má velmi kvalitní kádr,“ doplnil zkušený stratég.

Domácí se sice kvůli prohře nedokázali bodově dotáhnout na sedmou rezervu Slovácka, těšit je ale mohl alespoň rekordní zápis z druhé půle. V 76. minutě naskočil do utkání patnáctiletý Vladislav Němec, který se stal nejmladším blanenským hráčem, který kdy nastoupil do soutěžního zápasu za A tým. „Vladislav ukazuje svůj obrovský potenciál, který v sobě má. Když nastoupil, tak bylo vidět, že není v kádru proto, že je tak mladý, ale protože má velkou kvalitu,“ nastínil Vorlický.

Blansko - Rosice 0:1

Poločas: 0:1.

Branka: 20. Koláčný.

Rozhodčí: Mayer - Marek, Rosický.

Žluté karty: 37. Williams, 45+1. Piták, 57. Porč, 76. Rajčinec - 41. Novák.

Blansko: Nešetřil - Chyla, Smrčka (C), Rajčinec (76. Němec) - Holman (83. Feik) Spáčil (83. Černý) - Williams, Jaroš (55. Porč), Šedivý, Dani Lual - Tulajdan (55. Kapur).

Rosice: Zádrapa - Zezula, Kršák, Praks, Novák, Buchta, Koláčný (73. Selinger), Přerovský (65. Dobrovodský), Černý (C), Kotásek, Sedláček (90. Novotný).