Šlo o jeho první domácí zápas v rosickém dresu. „Nezačali jsme úplně dobře, soupeř nám ve druhé minutě vstřelil gól a my se hledali. Od chvíle, kdy se nám však podařilo skórovat, jsme hráli jinak. Nakoplo nás to, úplně jinak jsme napadali a pohybovali se. Mohli jsme vstřelit i třetí gól, ale nepovedlo se. Tak jsme výsledek naštěstí ubránili,“ popsal čtyřiadvacetiletý hráč.

Přikrylova chvíle přišla jen o osm minut později po první brance v utkání. „Kluci ubránili roh, Jirka Koláčný si fantasticky pokryl míč a dal mi suprový balon mezi obránce. Já byl ve sprintu, z jedničky to převzal a ocitl se tváří v tvář gólmanovi. Naštěstí z toho byl gól. Protiútoky mám rád, když se můžu pěkně rozběhnout a utéct. Myslím, že jsem zapadl do herního stylu, co tu hrajeme,“ vyzdvihl.

Do pátého celku neúplné třetiligové tabulky přestoupil z jasně posledních Otrokovic. „Staly se tam nějaké problémy, které už nechci rozebírat. Odcházel trenér, přišlo nové vedení a já tam po necelých dvou letech nechtěl pokračovat. Dostal jsem nabídky z divize, avšak pak mě oslovil můj bývalý trenér, že bych mohl jít na přípravu do Rosic. V lednu jsem nastoupil a řekli jsme si, že tomu dáme tři týdny. Pak se uvidí. Makal jsem, přesvědčil jsem je, tak jsme se domluvili, za což jsem rád,“ přiblížil Přikryl.

Pod vrcholem třetí nejvyšší soutěže si tak může zvykat na jinou atmosféru, než zažil na jejím chvostu. „Na večeři po zápase jsem klukům říkal, že jsem vyhrál snad po patnácti zápasech, takže je to pro mě taková neznámá. Všichni se smáli. Z týmu je cítit síla a dravost, myslím, že jsem tam zapadl. Jako pravý záložník jsem ofenzivní hráč, branky se ode mě čekají. Chci jimi klukům pomoct. Doufal jsem, že to přijde brzo a teď to bylo super. Budu dál bojovat o každý bod,“ dodal odchovanec Přerova.

Spokojenost s posilou panuje také na straně vedení. „Štěpán zapadá do našeho konceptu. Je to poctivý, mladý a šikovný kluk, co má rád fotbal. Byť jsem mu od začátku tvrdil, že post krajního záložníka je něco, co absolutně nepotřebujeme, svými výkony a tím, jak zapadl do kabiny, si o místo řekl. Jsme rádi, že tady je, hru docela oživil,“ ocenil svěřence již minulý týden po souboji s Uherským Brodem rosický ředitel Petr Čejka.

FC Slovan Rosice – FK Frýdek-Místek 2:1 (2:1)

Branky: 12. Přikryl, 23. Fila – 2. Kovařík.

ŽK: Kršák – Rubý, Zupko, Bielan.

Rozhodčí: Mayer – Hubený, Řezníček.

Diváků: 170.

Rosice: Zádrapa – Krejčí (6. Kršák), Zezula, Drbal (K), Buchta – Koláčný, Novák – Přikryl (90. Praks), Selinger, Fila (77. Dobrovodský) – Přerovský (90. Kozel).

Frýdek: Květoň – Juříček (74. Raab), Velner (K), Massaniec, Bielan – Hykel, Zupko (81. Nieslanik), Rubý, Vengřinek (66. Martiník), Konečný – Kovařík (K).

JAROSLAV GALBA