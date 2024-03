Ještě těsně před startem jarní části třetí ligy přitom vše nasvědčovalo, že Přerovský bude pokračovat v Rosicích. Poté ale vývoj událostí nabral rychlý spád. „S klukama mám dál skvělý vztah, tam žádný problém nebyl. Ani pan Čuhel za nic nemohl, je to výborný člověk i trenér. Všechno šlo shora od rosického vedení a dost mě zklamalo, jak se zachovalo. Navíc po tolika letech, co jsem tam byl,“ podotýká dvaatřicetiletý fotbalista.

Poté, co se dozvěděl, že si bude hledat nové angažmá, dostal Přerovský hned několik nabídek. Ta z Bohunic ale jasně všechny ostatní převýšila. „Většina nabídek mě vnitřně neuspokojovala. V důsledku toho, jak se mnou zametli, jsem si říkal, že se chci ještě nějakou dobu kousnout a sám sobě ukázat, že na to pořád mám. Nyní jsem za to rád,“ objasňuje.

V barvách Tatranu totiž naskočil do obou jarních utkání, prohru v Hlučíně 0:1 ještě neodvrátil, při sobotní výhře 3:0 v derby se Startem hrál ale jednu z hlavních rolí. „Nechali jsme tam všechno, moc dobře totiž víme, o co hrajeme,“ poznamenává fotbalista, který v dresu Zbrojovky nasbíral třicet startů v nejvyšší české soutěži.

Bohuničtí hráči se v derby předháněli v kráse jednotlivých gólů, Přerovský vstřelil první z nich. Skóre otevíral už v osmé minutě. „Dostal jsem krásný centr od Suka (Radka Součka – pozn. red.), který jsem si našel hlavou a trefil to přesně,“ popisuje rodák z Vyškova.

FOTO: Krásné góly i červená karta. Derby ovládly Bohunice, Start schytal facku

Jeho spoluhráči následně přidali další dvě branky a Tatran nesmírně důležité utkání naprosto ovládl. Start nepustil téměř k ničemu. „Hodně dobře jsme se na zápas nachystali, přesně jsme věděli, co chceme hrát. Trenér nám detailně vylíčil, kde má soupeř slabiny, a vyplatilo se to,“ líčí Přerovský.

Ten tuší, že Bohunice čeká ještě pořádně náročná práce. Po výhře se sice přiblížily ostatním týmům, stále ale zůstávají na poslední příčce.

Na patnáctý Frýdlant nad Ostravicí už má ale nováček jen tříbodovou ztrátu a čekají ho dva páteční venkovní zápasy. Nejprve Bohunice míří na hřiště Zlínska, poté do Hranic. „Když budeme takhle hrát každý zápas, jeden za druhého bojovat a rvát se o každý bod, tak věřím, že záchranu můžeme zvládnout. Dost jsme se teď přiblížili a myslím, že s aktuálním kádrem to dokážeme. Stále jsme skromní, ale doufám, že to bude dobré,“ dodává.