S ním by se tak mohl sejít opět ve stejném dresu někdejší parťák z plzeňské Viktorie i národního týmu. Trenér Pavel Vaigl totiž prozradil, že Jiskra Domažlice usiluje o Vaňka.

„Jednáme o jeho příchodu,“ prozradil Deníku domažlický kouč Pavel Vaigl. „Ale všechno je teprve v začátcích. Nějaká malinká šance získat ho existuje,“ řekl ještě k možnému příchodu fotbalisty se sedmi starty za národní tým.

Brněnský rodák Vaněk působil v letech 2014 až 2016 v plzeňské Viktorii, pak přestoupil do ruské Ufy a když mu tam po třech letech vypršela smlouva, vrátil se do Zbrojovky. Na jaře 2021 si zranil koleno, a tak jen sledoval, jak jeho tým sestoupil z nejvyšší soutěže.

A přestože je podle serveru transfermarkt hráčem Brna až do letošního léta, stal se tam nechtěným a podle dřívějšího vyjádření šéfa Zbrojovky Václava Bartoňka mu na konci loňského srpna byla ukončena smlouva.

Ve druhé lize tak nyní nenastupuje, naposledy oblékl dres v soutěžním zápase loni 20. února při porážce 0:1 v Olomouci. Po sérii dalších proher prohlásil na adresu spoluhráčů, že na první ligu má jen patnáct procent z nich. Tím zřejmě v Brně skončil.

Teď by se tedy rád pokusil restartovat svoji kariéru. A jednou z možností jsou třetiligové Domažlice. Ty už pilně trénují. Zatím bez Vaňka, který se připravuje individuálně. „S námi by začal až od února,“ dodal domažlický kouč Pavel Vaigl.

Oproti předchozím zimám pozměnil letos ráz přípravy. „Prvních čtrnáct dní budeme na hřišti nabírat sílu, teprve pak přijdou na řadu klasické běžecké objemy,“ řekl.

A vysvětlil to tím, že v době koronavirových přestávek se fotbalisté naběhali po lesích až dost. „Cítil jsem, že potřebují zimu,“ doplnil s tím, že zimní příprava proběhne výhradně v Domažlicích a okolo, kde absolvuje Jiskra začátkem února i kratší soustředění.

Na trojici doplňuje bývalé prvoligové parťáky Egon Vůch, který se zapojil do přípravy po zranění kolena. „Když mu vydrží zdraví, bude to výrazná posila,“ řekl Vaigl na adresu fotbalisty s více než stovkou zápasů v nejvyšší soutěži, který to zkoušel i v kazašském Tobolu Kostanaj. V Domažlicích je od srpna 2020, ale kvůli covidu a svému zranění odehrál za Jiskru jen 16 zápasů.

Z podzimního kádru odešel jen vytáhlý útočník Dušan Pinc, který zamířil na Slovensko. „Pokud bychom tedy chtěli ještě někoho získat, tak útočníka. Spíš rychlostní typ,“ naznačil Vaigl.

Jinak zůstává podzimní kádr pohromadě. „Nemá cenu do týmu sahat, kvalita tady je. Kluci jsou vesměs zdraví,“ věří kouč svým svěřencům. Vrásky na čele mu dělá jen zdravotní stav jedné z opor, stopera Marka Bauera, který má problémy s kyčlí.

Na víkend dal trenér Vaigl svým svěřencům volno, od pondělí už budou zase čtyřikrát týdně trénovat. Pak je čeká první přípravný zápas v Plzni na Petříně.

„Pak ještě hrajeme se Senkem, ale jinak jsme volili soupeře mimo region, aby byla nějaká změna,“ vysvětloval trenér Jiskry, která se tak střetne s rezervami Bohemians, Českých Budějovic a Teplic. Generálku sehrají Domažlice s předním celkem divize, jihočeským Lomem.

Útok na úplné čelo ČFL zahájí pátá Jiskra 19. března atraktivním domácím zápasem se třetím Pískem. Měla sice začínat už o týden dřív na Vyšehradě, ale ten byl ze třetí ligy vyloučen.