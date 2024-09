Po prvním poločase vypadali jako odepsaní a bez jakékoliv šance na bodový zisk. Jenže rosičtí fotbalisté předvedli v úterním domácím duelu mimořádný zvrat. Proti kroměřížskému lídrovi třetiligové tabulky odcházeli do šaten za stavu 0:3, po změně stran však nastoupil na hřiště úplně jiný tým, který v 87. minutě dokonal vyrovnání na 3:3, a opět si tak užil euforický závěr. „Zvrátit takovýto zápas proti týmu, který doposud neztratil ještě ani bod, je mimořádně cenné,“ podotkl rosický kouč Petr Čuhel.

Jeho svěřenci si parádní koncovku užili už v pátek, kdy o domácí výhře nad Znojmem 2:1 rozhodli v poslední minutě. A další mimořádný závěr připravili svým fanouškům ve vloženém sedmnáctém kole. „Není to náhoda, pravidelně se v závěru snažíme utkání zvrátit. Zase ale v úvodu sezony jsme zápas s Třincem ztratili po gólu v 97. minutě, Hodonín nám vyrovnal z penalty tři minuty před koncem. Nejdřív jsme v závěrech ztráceli, teď je to naopak,“ rekapituloval Čuhel.

Po první půli úterního duelu přitom někteří domácí příznivci možná přemýšleli nad odchodem. Rosice totiž prohrávaly 0:3, když se dvakrát trefil Lukáš Holík, těsně před odchodem do kabin pak kroměřížské vedení navýšil David Moučka. „Je potřeba říct, že jsme začali hrozně špatně. Chyběl nám pohyb, Kroměříži jsme nechávali až moc prostoru. Proto se soupeř dostal do vedení,“ zlobil se rosický lodivod.

Obratu navíc příliš nenahrávala ani dosavadní forma Kroměříže. Ta po sestupu ze druhé ligy v úvodu nového ročníku válí, do úterý neztratila ještě ani bod, v pěti utkáních dokonce inkasovala jen dva góly.

Jenže celek z Brněnska o poločase prostřídal, do hry přišli Tomáš Dobrovodský a Erik Sedláček a najednou se obraz hry úplně proměnil. „Udělali jsme v poločase nějaké změny a začali se dostávat do hry, což se nám v první půli vůbec nedařilo. V některých chvílích jsme totiž nebránili nikoho, potom jsme zase byli ve dvou u jednoho hráče. Byl to takový chaos. Po změně stran jsme ale začali předvádět naši hru,“ nastínil Čuhel.

Tomu zafungoval i poločasový proslov, Rosice najednou i přes vysokou ztrátu ožily. „Hlavně jsem klukům říkal, aby se zklidnili a hráli to, co umíme. I Kroměříž měla po změně stran ještě jednu vyloženou šanci, ale naše zlepšení vyústilo ve tři branky, čehož si cením,“ těšilo zkušeného stratéga.

V 58. minutě nejprve snížil Patrik Goj, který v minulém utkání chyběl kvůli vysokoškolským aktivitám. O čtrnáct minut později na něj z penalty navázal Jiří Koláčný a závěrečný tlak vyústil v trefu hlavou stopera Renardse Rimovicse z 87. minuty, která rozpoutala euforii.

Rosice tak i bez hlavních útočných hvězd nasázely ve dvou domácích duelech pět branek, díky kterým vytěžily důležité čtyři body. „Pořád nás ale trápí, že nemáme k dispozici ofenzivní hráče Fabiána Matulu a Adama Filu. Jsou pro nás klíčoví,“ doplnil Čuhel.

Jeho svěřenci se po zisku bodu posunuli na šestou příčku třetiligové tabulky, ostatní kluby však zápasy voženého kola odehrají až ve středu. Rosice se i o víkendu představí před svými příznivci a čeká je pikantní utkání, v sobotu totiž dorazí Start Brno. Jihomoravské derby má výkop ve čtvrt na jedenáct dopoledne.