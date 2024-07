Od loňského léta však Rosice přicházejí o jednu oporu za druhou. „Těch změn už bylo moc. Vždy jsme měli třeba tři čtyři pohyby v kádru, poslední dobou je toho mnohem víc. Věděli jsme, že to přijde, jeden dva odchody nás ale trochu zaskočily. Poskládali jsme mužstvo znovu, letošní příprava je ale kratší, tak uvidíme, jak se nám povede se sehrát,“ popisuje Čuhel.

Mužstvo Slovanu nejprve opustila trojice Adam Jágrik, Adeshina Fatai a Stanley Charles, která v minulém ročníku v klubu hostovala. A následně Rosice začaly sčítat další důležité ztráty. Rozloučili se totiž i obránci Radek Buchta, který zamířil do Moravských Knínic, a Tadeáš Zezula. Ten dokonce nosil kapitánskou pásku.

Tím však oslabení obrany neskončilo. Do Startu Brno totiž přestoupil defenzivní záložník Pavel Novák, nadále Rosice nemohou počítat ani se službami stopera Filipa Němečka. „Odchod Němečka nám zkomplikoval situaci, protože jsme s něčím takovým nepočítali. Plánovali jsme, že nahradí jednoho z odcházejících stoperů, a nebude to tak citelný zásah. Víceméně ale úplně končí s fotbalem, protože studuje práva a dostal pracovní nabídku, která se nedala odmítnout,“ nastiňuje rosický lodivod.

Dvanáctý celek minulého ročníku třetí ligy si tak prožil krušné dny plné hledání adekvátních náhrad. Ty našel i ve vyšších soutěžích, zároveň však také přivítal zpět známé tváře. „Vrátil se nám útočník Fabián Matula z Rakouska. Pozitivní také je, že po problémech s křížovým vazem se vrací Štěpán Přikryl. Ještě není stoprocentně v pořádku, takže chvíli potrvá, než s ním budeme moct počítat do zápasů, už ale trénuje na hřišti,“ těší Čuhela.

Už v období volných přestupů Rosice posílil Rostislav Rajčinec, v kádru Vrchoviny si pak vyhlédly Františka Nečase. A opět si pomohly i hostováními, tentokrát lovily v brněnských druholigových klubech. „Se Zbrojovkou jsme se dohodli na půlročním hostování talentovaného brankáře Jana Vychodila. Z Líšně jsme pak na stejnou dobu přivedli lotyšského stopera Renardse Rimovicse,“ vyjmenovává zkušený stratég.

A ani tím by rosické posilování nemuselo končit. „Čekáme ještě na jednoho dva hráče, kteří by nás mohli doplnit. Převážně ještě uvažujeme o posílení obrany. Plánujeme dát i víc prostoru mladým klukům, kteří už s námi trénovali. A na zkoušku jsme přivedli Slováka Sáma, který se ale zranil na tréninku, takže do posledního přípravného zápasu nezasáhl,“ objasňuje Čuhel.

První ostré utkání čeká na jeho svěřence už v sobotu, kdy ve druhém předkole MOL Cupu zamíří na hřiště divizního Havlíčkova Brodu. „Loni jsme z MOL Cupu vypadli hned po prvním zápase, takže nyní bychom určitě chtěli postoupit. Na druhou stranu pořád to beru i jako příležitost vyzkoušet si nové možnosti a zjistit více o nováčcích. Ještě totiž hledáme ideální sestavu i chemii. Především v obraně, protože jsme přišli o defenzivního záložníka i oba stopery, což je velký zásah,“ doplňuje.