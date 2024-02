V minulé sezoně FORTNA:NÁRODNÍ LIGY dělal dvojku Antonínu Kinskému, který ho do branky nepustil ani v jednom ze třiceti kol. Po jeho odchodu dostal Jícha příležitost, které se chopil. Jenže nadšení mu vydrželo pouze čtyři kola. „Když jsem přišel, řekl jsem, že to zkusím nějakou dobu v pozici číslo dva. V létě jsem dostal šanci, na kterou jsem čekal. Jenže klub dotáhl transfer se Stejskym a najedou jsme byli tři gólmani. Dařilo se mi, cítil jsem se dobře, měli jsme deset bodů ze čtyř kol, ale trenéři měli jinou představu. Dostal jsem asi pět dní, abych se rozhodl co dál. Necítil jsem se ve Vyškově komfortně a věděl, že chci něco jiného,“ popisuje.

V závěru podzimu už jen trénoval a čekal, až si najde nové angažmá. „Na lavici ve Vyškově chodil Jirka Borek, já jsem trénoval s áčkem, ale chytal jsem jen pár zápasů za béčko, abych se držel v zápasovém vytížení, taky jsem doléčil drobné zranění. Domluvili jsme se, že až budu něco mít, půjdu pryč,“ přibližuje Jícha.

Možností měl víc, jak ze druhé české ligy, tak ze třetí, mohl zamířit i do nižší rakouské soutěže. „Měl jsem konkrétní nabídku ze druhé ligy, kterou jsem řešil dlouho, byli jsme už domluvení na podmínkách, ale pak se v klubu trochu změnilo vedení i realizační tým a sešlo z toho. Znovu jsme jednání oživili před Vánoci, ale táhlo se to a najednou se ozval Start. Po sezení s majitelem, který mi představil ambice, o co chce hrát a že by mě tam s trenérem rádi měli, jsem si řekl, že mi to možná dává největší smysl. Líbilo se mi to po sportovní i osobní stránce, že je to v Brně. Pak se jen čekalo do začátku ledna,“ vysvětluje Jícha, který má dva sourozence, rovněž brankáře. Společně mají v České republice zastoupení mezinárodní brankářské školy Just4keepers.

Start má v Moravskoslezské fotbalové lize nejvyšší ambice, i když po podzimu ze sedmé příčky ztrácí na vedoucí béčko Karviné šest bodů. „Start chce jít výš do dvou let, teď došlo k velké obměně kádru, stabilizuje se, hrajeme dobře, ale uvidí se, zda to vyjde tuhle sezonu, ztráta tam je. Chceme jaro dobře dohrát a zkusit si došlápnout na nejlepší. Když to nevyjde, chceme jít nahoru další sezonu,“ popisuje odchovanec Vysočiny Jihlava.

Poté, co Jícha okusil druhou ligu, by si ji zase rád co nejdřív zachytal. A nevzdává ani naději na nejvyšší soutěž. Hlavně chce hrát. „Jelikož stárnu, chci, aby se mi vracel čas, který fotbalu věnuji. Nepotřebuji být nutně ve druhé lize, abych byl jen tréninkový gólman nebo dvojka, to můžu přenechat místo mladším. Dělám fotbal proto, že chci hrát zápasy a sáhnout si na vrchol. Vyzkoušel jsem si to a věřím, že na to mám. Ambice mám, třeba může být i první liga, fotbal píše i takové příběhy. Udělám vše proto, abych si sáhl na svoje hranice, každý sportovec by měl chtít zjistit, kde je jeho limit,“ má jasno Jícha.

V kabině brněnského Startu si zvykl rychle. „Jsou tam dobří kluci a hlavně kvalitní fotbalisté. Myslím, že mají na to, aby se posunuli dál, když bude držet zdraví. Hrajeme v nové sestavě, až se poznáme a zvykneme si, mohl by z toho být silný tým,“ povídá Jícha, jemuž bude konkurovat mladý Adam Špelda. „Přišel ze Zbrojovky, byl ve Startu přede mnou, ale samozřejmě chci chytat a být úspěšný,“ hlásí Jícha.

Se třetí ligou má zkušenosti, okusil ji v dresu Prostějova, Kroměříže, Znojma nebo Uherského Brodu. „Vždy jsem hrál buď o vršek, nebo o padáka. Tak by to mělo být, vždy hrát o něco a mít jasný cíl. Doufám, že se Startem budeme dýchat na záda týmům nahoře už tuhle sezonu, Cítím, že vršek je hodně vyrovnaný, takže bude náročné držet krok,“ uvědomuje si gólman.