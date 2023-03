Čekání na první jarní bodový zisk pokračuje. Fotbalisté Rosic v sobotním duelu dvacátého kola Moravskoslezské fotbalové ligy podlehli 0:2 Hodonínu. „Opakoval se scénář minulého zápasu s rezervou Baníku, dostali jsme první gól a začali nakopávat. Přestali jsme hrát svůj fotbal, proto jsme prohráli,“ zhodnotil utkání rosický trenér Petr Čuhel.

Hodonínský stoper Patrik Dressler se v Rosicích prosadil z pokutového kopu. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Jeho svěřenci zatím marně hledají úspěšnou formu z podzimní části. Čtvrté místo zatím díky bodovému polštáři drží, ale ostatní týmy rozdíl dotahují. Slovan v úvodním jarním duelu podlehl 0:1 rezervě Baníku Ostrava a v sobotu prohrál 0:2 s Hodonínem. „Mrzí nás, že jsme se opět střelecky neprosadili. I když s Hodonínem jsme příliš příležitostí neměli, utkání bylo vyrovnané, zatímco s Baníkem jsme měli spoustu šancí a převahu,“ litoval zkušený lodivod.

Klíčový moment sobotního duelu nastal v 52. minutě, kdy nekompromisní střelou z pokutového kopu poslal hosty do vedení stoper Patrik Dressler. „Šlo o nastřelenou ruku z blízkosti, hráč šel do souboje, nic mu vyčítat nemůžu. Penalta byla nejspíš správně odpískaná, ale vadí mi, že jsme na útočnou akci Hodonína vůbec nezareagovali. Nepřerušili jsme brejk a prohráli dva souboje za sebou, penalta byla až vyvrcholení nezvládnuté práce v obraně,“ vysvětlil Čuhel.

Hodonínský trenér Pavol Švantner na rozdíl od minulého zápasu s Vítkovicemi poslal na hřiště od úvodní minuty křídelníka Tibora Jágera a tento tah se mu vyplatil. Devatenáctiletý odchovanec Dubňan přidal v 71. minutě druhou branku a zaznamenal již svůj sedmý přesný zásah v sezoně. „Přestože Tibor není typ, který se hodí do těchto válečných zápasů, svým výkonem a gólem v minulém utkání si řekl o základní sestavu. Poslední dobou se mu příliš nedařilo, proto neměl jasné místo v sestavě. Tentokrát jsem na něj vsadil a svým tahem na branku rozhodně nezklamal,“ vyzdvihl Švantner přednost mladého záložníka.

Vzápětí dodal, že pochvalu zaslouží celý tým. „Rosice řadím mezi nejsilnější týmy třetí ligy, navíc hráli v domácím prostředí. Hru mají postavenou na důrazu, který dělá většině soupeřům problémy. Připravili jsme se na to, že musíme souboje ustát a přidat i trochu fotbalovosti. Kluci statečně vzdorovali, v soubojích byli odolní, musím je pochválit,“ neskrýval hostující kormidelník.

Naopak v domácím táboře důvod ke spokojenosti neměli. „Nedostali jsme se do hry, náš výkon byl dost alibistický. Do šance jsme se dostali až v závěru po standardní situaci, ale to bylo prostě málo,“ kroutil hlavou Čuhel.

Šestý Hodonín se po druhé výhře v řadě dotáhl na rozdíl čtyř bodů za čtvrtými Rosicemi, ty však mají zápas k dobru. V dalším kole se Čuhelovi svěřenci představí v sobotu od tří hodin odpoledne na hřišti Znojma. Naftaři ve stejný čas přivítají na domácím stadionu lídra třetí ligy z Kroměříže.

FC Slovan Rosice - FK Hodonín 0:2 (0:0)

Branky: 52. Dressler (pen.), 71. Jáger.

Rozhodčí: Poláček – Ogrodník, Kostelník.

Žluté karty: 86. Kulík – 65. Dressler, 89. Bobčík, 90+6. Petráš.

Diváci: 245.

FC Slovan Rosice: Zádrapa – Zezula, Praks, Novák, Koláčný (60. Sedláček), Fila (60. Dobrovský), Přerovský (74. Kršák), Černý (74. Kulík), Selinger (74. Matula), Buchta, Přikryl.

FK Hodonín: Petráš – Kadlec, Dressler, Dunda, Sukup – Glushach, Bohun (83. Raisigl), Langer, Jáger (74. Bobčík), Pernica (90. Burac) – Holek.